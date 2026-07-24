Η οικογένεια Γεωργίου ζητά συνέχιση των ερευνών - «Η υπόθεση δεν έχει κλείσει»

Με αίτημα να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου, η οικογένεια του ποινικολόγου υποστηρίζει ότι το κίνητρο του εγκλήματος ενδέχεται να μην είναι αυτό που μέχρι σήμερα εμφανίζεται, ζητώντας να συνεχιστεί η ανακριτική έρευνα

Άγγελος Βουράκης

Η οικογένεια Γεωργίου ζητά συνέχιση των ερευνών - «Η υπόθεση δεν έχει κλείσει»
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η οικογένεια του Σταύρου Γεωργίου ζητά τη συνέχιση της έρευνας για τη δολοφονία του, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα και το κίνητρο να διαφέρει από αυτό που παρουσιάζεται.
  • Ο ποινικολόγος Νίκος Γαλάνης εκπροσωπεί την οικογένεια και συγχαίρει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών για την έως τώρα έρευνα, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση δεν πρέπει να θεωρηθεί λήξασα.
  • Οι δίδυμες κόρες του Σταύρου Γεωργίου βιώνουν ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές μετά την απώλεια του πατέρα τους.
  • Ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος για τη δολοφονία οδηγήθηκε εκ νέου στα δικαστήρια για την εκτέλεση παλαιότερου εντάλματος σύλληψης σχετικά με υπόθεση ασέλγειας και παραβάσεις ναρκωτικών.
  • Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα και παραμένει χωρίς συνήγορο υπεράσπισης, καθώς πολλοί δικηγόροι αρνούνται να τον εκπροσωπήσουν λόγω της ιδιότητας του θύματος.
Snapshot powered by AI

Να συνεχιστεί η έρευνα για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση και το κίνητρο του εγκλήματος να μην είναι αυτό που μέχρι σήμερα εμφανίζεται, ζητά η οικογένεια του γνωστού ποινικολόγου, η οποία δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην κύρια ανάκριση.

Την οικογένεια εκπροσωπεί ο ποινικολόγος Νίκος Γαλάνης, φίλος και κουμπάρος του εκλιπόντος, ο οποίος, σε δήλωσή του, συνεχάρη το Τμήμα Ανθρωποκτονιών για την έως τώρα έρευνα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η υπόθεση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί λήξασα.

«Θα το ζητήσω από την ανάκριση και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, το οποίο συγχαίρω για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Το κίνητρο δεν είναι υποχρεωτικά αυτό που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πιθανώς κάτι διαφορετικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ

Ο 28χρονος Αιγύπτιος

Eurokinissi

Ο κ. Γαλάνης γνωστοποίησε ακόμη ότι οι δίδυμες κόρες του Σταύρου Γεωργίου βιώνουν ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές μετά την απώλεια του πατέρα τους.

Στο μεταξύ, ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος οδηγήθηκε εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την εκτέλεση παλαιότερου εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να απολογηθεί για τις συγκεκριμένες κατηγορίες τη Δευτέρα, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει χωρίς συνήγορο υπεράσπισης, καθώς αρκετοί δικηγόροι φέρεται να έχουν αρνηθεί να αναλάβουν την υπεράσπισή του λόγω της ιδιότητας του θύματος ως συναδέλφου τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: «Θα είναι τρέλα η επαναφορά της 13ης σύνταξης» - Η διεθνής κοινότητα μιλά για το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη για την επιμέλεια των δίδυμων αδελφών του 3χρονου που πέθανε από ασιτία - Τέσσερις αιτήσεις στο δικαστήριο

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Ένας μήνας επιπλέον στη θάλασσα και 2,5 εκατ. δολάρια: Πόσο κοστίζει στα δεξαμενόπλοια η κρίση στο Oρμούζ και το Μπαμπ αλ Μαντέμπ

13:14LIFESTYLE

Ο Jon Bon Jovi τερμάτισε πρόωρα συναυλία λόγω προβλήματος στη φωνή του

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Φθιώτιδας - «Προσέξτε τις επόμενες 12 ώρες»

13:04LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Γιορτάζει τα 57α γενέθλιά της με μια συγκινητική αναδρομή στα παιδικά της χρόνια

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Μέχρι και οι καμήλες λυγίζουν: Η κλιματική κρίση και η ακραία ζέστη «γονατίζουν» την Αφρική

13:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Red Code για 6 περιοχές το Σάββατο – Αναμένονται καταιγίδες, μπουρίνια, κεραυνοί και χαλάζι

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η μητέρα του μικρού Μπεν: «Τον άρπαξαν και τον πούλησαν - Οι 12.784 ημέρες ενός εφιάλτη»

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Μετάλλιο Φιλντς: Δύο Κινέζοι κέρδισαν για πρώτη φορά το «Νόμπελ Μαθηματικών» - Έλυσαν πανάρχαια προβλήματα

12:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Ανακοινώθηκαν οι νικητές της κλήρωσης – Δείτε αν κερδίσατε

12:40ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η οικογένεια του Σταύρου Γεωργίου ζητά να συνεχιστεί η έρευνα - «Το κίνητρο ίσως δεν είναι αυτό που εμφανίζεται»

12:40LIFESTYLE

Μύκονος: Ο γυμνός influencer είχε ξαναχτυπήσει - Μπήκε σε καφέ και προσπάθησε να γδυθεί

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Λιμανάκια: Νεκρός ο οδηγός του Ι.Χ που ντεραπάρισε - Βίντεο

12:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα εποχή για την εθνική Γερμανίας: Ο Γιούργκεν Κλοπ ανέλαβε τη «Μάνσαφτ»

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Σύρο: Διαψεύδεται το σενάριο για τα ενοίκια - Το θύμα φέρεται να κουβαλούσε μαχαίρι, λοστό και αεροβόλο

12:27ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί έχετε φαγούρα στο τριχωτό της κεφαλής το καλοκαίρι;

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Κορωπί - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης κατά Τσίπρα: Το κόμμα του είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2, απλά με άλλο όνομα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Σύρο: Διαψεύδεται το σενάριο για τα ενοίκια - Το θύμα φέρεται να κουβαλούσε μαχαίρι, λοστό και αεροβόλο

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δραματική επιδείνωση του Super El Niño - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

09:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Αναλυτική πρόγνωση για κέντρο και προάστια

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Λιμανάκια: Νεκρός ο οδηγός του Ι.Χ που ντεραπάρισε - Βίντεο

13:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Red Code για 6 περιοχές το Σάββατο – Αναμένονται καταιγίδες, μπουρίνια, κεραυνοί και χαλάζι

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Αθηνά Ωνάση: Οι δύο ξαφνικές αλλαγές στη ζωή της που προκαλούν ερωτήματα

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

12:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Ανακοινώθηκαν οι νικητές της κλήρωσης – Δείτε αν κερδίσατε

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Κορωπί - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

07:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου - «Προσοχή σε Αττική και Χαλκιδική - Οι επικίνδυνες ώρες»

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η μητέρα του μικρού Μπεν: «Τον άρπαξαν και τον πούλησαν - Οι 12.784 ημέρες ενός εφιάλτη»

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Φθιώτιδας - «Προσέξτε τις επόμενες 12 ώρες»

21:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία εξπρές -Πότε θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

10:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Ποιο τμήμα έπεσε στο 12.925 από 17.350 - Ποιο ανέβηκε πάνω από 7.500 μόρια - Οι 10 σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

12:40ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η οικογένεια του Σταύρου Γεωργίου ζητά να συνεχιστεί η έρευνα - «Το κίνητρο ίσως δεν είναι αυτό που εμφανίζεται»

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση φωτιάς στη Γαλλία: Εκκενώνονται τα «γαλλικά Χάμπτονς» - Τουρίστες και ντόπιοι απομακρύνονται με βάρκες

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η κηδεία της Μαίρης Λίντα - Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο»

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συνελήφθη ο άνδρας για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ – Ελεύθερη η σύζυγός του

10:36LIFESTYLE

Άκης Παυλόπουλος: Με δάκρυα η τελευταία του ημέρα στον ΣΚΑΪ - Πώς χαιρέτησε κοινό και συνεργάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ