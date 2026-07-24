Η οικογένεια Γεωργίου ζητά συνέχιση των ερευνών - «Η υπόθεση δεν έχει κλείσει»

Snapshot Η οικογένεια του Σταύρου Γεωργίου ζητά τη συνέχιση της έρευνας για τη δολοφονία του, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα και το κίνητρο να διαφέρει από αυτό που παρουσιάζεται.

Ο ποινικολόγος Νίκος Γαλάνης εκπροσωπεί την οικογένεια και συγχαίρει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών για την έως τώρα έρευνα, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση δεν πρέπει να θεωρηθεί λήξασα.

Οι δίδυμες κόρες του Σταύρου Γεωργίου βιώνουν ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές μετά την απώλεια του πατέρα τους.

Ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος για τη δολοφονία οδηγήθηκε εκ νέου στα δικαστήρια για την εκτέλεση παλαιότερου εντάλματος σύλληψης σχετικά με υπόθεση ασέλγειας και παραβάσεις ναρκωτικών.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα και παραμένει χωρίς συνήγορο υπεράσπισης, καθώς πολλοί δικηγόροι αρνούνται να τον εκπροσωπήσουν λόγω της ιδιότητας του θύματος. Snapshot powered by AI

Να συνεχιστεί η έρευνα για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση και το κίνητρο του εγκλήματος να μην είναι αυτό που μέχρι σήμερα εμφανίζεται, ζητά η οικογένεια του γνωστού ποινικολόγου, η οποία δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην κύρια ανάκριση.

Την οικογένεια εκπροσωπεί ο ποινικολόγος Νίκος Γαλάνης, φίλος και κουμπάρος του εκλιπόντος, ο οποίος, σε δήλωσή του, συνεχάρη το Τμήμα Ανθρωποκτονιών για την έως τώρα έρευνα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η υπόθεση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί λήξασα.

«Θα το ζητήσω από την ανάκριση και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, το οποίο συγχαίρω για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Το κίνητρο δεν είναι υποχρεωτικά αυτό που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πιθανώς κάτι διαφορετικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 28χρονος Αιγύπτιος Eurokinissi

Ο κ. Γαλάνης γνωστοποίησε ακόμη ότι οι δίδυμες κόρες του Σταύρου Γεωργίου βιώνουν ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές μετά την απώλεια του πατέρα τους.

Στο μεταξύ, ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος οδηγήθηκε εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την εκτέλεση παλαιότερου εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να απολογηθεί για τις συγκεκριμένες κατηγορίες τη Δευτέρα, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει χωρίς συνήγορο υπεράσπισης, καθώς αρκετοί δικηγόροι φέρεται να έχουν αρνηθεί να αναλάβουν την υπεράσπισή του λόγω της ιδιότητας του θύματος ως συναδέλφου τους.

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