Δεξίωση στο Προεδρικό - Τασούλας: Σοβαρή πιθανότητα για επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα από τη Βρετανία, μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις της βρετανικής πλευράς.

Οι εκλογές στην Ελλάδα αναμένεται να γίνουν την άνοιξη, σύμφωνα με δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που επικαλέστηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η ελληνική θέση απέναντι στο τουρκικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» είναι κατοχυρωμένη και αμετακίνητη.

Η συζήτηση με τους πολιτικούς αρχηγούς στη δεξίωση επικεντρώθηκε σε αθλητικά θέματα, με σχόλια που θύμισαν την εποχή της Μεταπολίτευσης.

Η απουσία ορισμένων πολιτικών αρχηγών από τη δεξίωση θεωρήθηκε από τον Τασούλα ως απόλυτο δικαίωμα και όχι αιτία προβληματισμού. Snapshot powered by AI

Σε ζητήματα της επικαιρότητας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, στο περιθώριο της δεξίωσης που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στην επικοινωνία που είχε με τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό για το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα, ο κ. Τασούλας εκτίμησε ότι υπάρχει πλέον «σοβαρή πιθανότητα» για θετική εξέλιξη, μετά και τις δημόσιες τοποθετήσεις που έχουν γίνει από τη βρετανική πλευρά.

«Τώρα που έχει εκφραστεί έτσι, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην προοπτική επιστροφής των Γλυπτών στην Ελλάδα.

Για τις εκλογές και το μήνυμα Μητσοτάκη

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέπεμψε στη σημερινή δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη.

«Κατοχυρωμένη στο ληξιαρχείο η "Γαλάζια Πατρίδα" για την Ελλάδα»

Για τις τουρκικές διεκδικήσεις και ειδικότερα το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και τη φημολογούμενη νομοθέτησή της από την Τουρκία, ο κ. Τασούλας σημείωσε ότι η ελληνική θέση είναι κατοχυρωμένη.

Όπως ανέφερε, η «Γαλάζια Πατρίδα» είναι «κατοχυρωμένη στο ληξιαρχείο» για την Ελλάδα.

Η συζήτηση με τους πολιτικούς αρχηγούς

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε επίσης στη συζήτηση που είχε με τους πολιτικούς αρχηγούς, η οποία επικεντρώθηκε στον αθλητισμό. Όπως είπε, κάθε αρχηγός μοιράστηκε τη δική του εμπειρία και τις προσωπικές του αναφορές γύρω από αθλητικά θέματα.

Εκμυστηρεύτηκε ότι ο Δημήτρης Κουτσούμπας σχολίασε ότι η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου παραπέμπει στις πρώτες περιόδους της Μεταπολίτευσης, όταν στο πολιτικό σκηνικό υπήρχαν τρία ή τέσσερα κόμματα.

Για τις απουσίες πολιτικών αρχηγών

Αναφορικά με τους αρχηγούς κομμάτων που δεν παρευρέθηκαν στη δεξίωση, ο κ. Τασούλας σημείωσε ότι πρόκειται για απόλυτο δικαίωμά τους.

«Θα με προβλημάτιζε αν ερχόντουσαν», ανέφερε, σημειώνοντας ότι στατιστικά πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που επιλέγουν διαχρονικά να μην παρευρίσκονται.

Για την απουσία της Ρένας Δούρου, τόνισε ότι δεν ένιωσε απογοήτευση, καθώς, όπως είπε, ήταν απασχολημένος με την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Για την απόφαση να πραγματοποιηθεί η δεξίωση εντός του Προεδρικού Μεγάρου

Σχολιάζοντας την απόφαση η εκδήλωση να μεταφερθεί στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου λόγω των καιρικών συνθηκών, ο κ. Τασούλας ανέφερε ότι δεν τον ενόχλησε η αλλαγή.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, θα ήταν περισσότερο απογοητευμένος εάν η εκδήλωση γινόταν σε κλειστό χώρο και τελικά δεν έβρεχε.

Το τετ-α-τετ Μητσοτάκη με τους πολιτικούς αρχηγούς και τα τέσσερα τιμώμενα πρόσωπα

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, με τις καιρικές συνθήκες να επιβάλλουν αλλαγή στο πρωτόκολλο της εκδήλωσης. Το παραδοσιακό «πηγαδάκι» των πολιτικών αρχηγών μεταφέρθηκε από το κιόσκι του κήπου στη μεγάλη σάλα του 2ου ορόφου. Εκεί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού συνομίλησε με τους τιμητικά προσκεκλημένους, ανέβηκε για την καθιερωμένη άτυπη συζήτηση με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Η λίστα των περίπου 1.700 προσκεκλημένων κάλυπτε όλο το φάσμα της δημόσιας και κοινωνικής ζωής. Το «παρών» έδωσαν μέλη της κυβέρνησης, πρώην πρωθυπουργοί, οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σακελλαροπούλου, καθώς και τέσσερις πρώην Πρόεδροι της Βουλής. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν επίσης ο Έλληνας επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, 20 ευρωβουλευτές και σχεδόν το σύνολο των μελών του Κοινοβουλίου —συμπεριλαμβανομένων 30 ανεξάρτητων βουλευτών και πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Την εκδήλωση τίμησαν ακόμη η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ανώτατοι δικαστικοί, πρυτάνεις, περισσότεροι από 500 αγωνιστές της Αντίστασης, καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού, εφοπλιστικού, τραπεζικού κλάδου, των Γραμμάτων, των Τεχνών και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Ξεχωριστό τόνο στη βραδιά έδωσαν τα τέσσερα πρόσωπα που προσκλήθηκαν τιμητικά με προσωπική πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρόκειται για τους δύο μαθητές που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τον Γιώργο Μυριάδη (19,80) και τον Ανδρέα Οικονομόπουλο (19,75). Δίπλα τους βρέθηκε η εκπαιδευτικός Παναγιώτα Διαμαντή, πρόεδρος της ΑΜΚΕ «ΝΕΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ», η οποία έδωσε ξανά ζωή στο χωριό Φουρνά της Ευρυτανίας προσελκύοντας νέες οικογένειες από τα αστικά κέντρα, καθώς και ο αντισμήναρχος Γεώργιος Χατζόπουλος, ο οποίος προσγείωσε με απόλυτη ψυχραιμία και ασφάλεια το μαχητικό αεροσκάφος F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου έπειτα από σοβαρή μηχανική βλάβη.

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