Δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Πρώτη φορά μέσα στο Προεδρικό

Η βροχή άλλαξε το σκηνικό στο Προεδρικό Μέγαρο Προεδρικό

Δημήτρης Μάνωλης

Δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Πρώτη φορά μέσα στο Προεδρικό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η 52η επέτειος από την πτώση της δικτατορίας και την επιστροφή της Δημοκρατίας τιμάται με την καθιερωμένη εκδήλωση στην Προεδρία της Δημοκρατίας, η οποία μεταφέρθηκε από τον κήπο στο εσωτερικό του Μεγάρου λόγω της έντονης βροχόπτωσης. στο κέντρο της Αθήνας.

Η προσέλευση του πολιτικού κόσμου και των περίπου 1.700 προσκεκλημένων γίνεται υπό βροχή, με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να καταφθάνουν κρατώντας ομπρέλες.

Στην εκδήλωση αναμένεται να παρευρεθούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Από την εκδήλωση έχουν δηλώσει πως δεν θα παραστούν η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα, δεν εστάλη πρόσκληση στον Στέφανο Κασσελάκη και τη Μαρία Καρυστιανού, καθώς οι σχηματισμοί «Δημοκράτες» και «Ελπίδα» δεν διαθέτουν επίσημη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, όπως επίσης και η Νέα Αριστερά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απών θα είναι και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Επιστρέφουν οι προσκλήσεις προς τις συζύγους των πολιτικών

Στη φετινή διοργάνωση εφαρμόζεται η απόφαση που είχε λάβει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας για την επαναφορά των προσκλήσεων προς τις συζύγους των πολιτικών αρχηγών και των προσκεκλημένων.

Η συγκεκριμένη πρακτική είχε σταματήσει επί προεδρίας Κάρολου Παπούλια, στο πλαίσιο της επιλογής για μια πιο περιορισμένη μορφή της γιορτής.

Οι τιμητικοί προσκεκλημένοι της Προεδρίας

Ξεχωριστή παρουσία στη φετινή εκδήλωση έχουν οι τιμητικοί προσκεκλημένοι της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Μεταξύ αυτών είναι: ο Γεώργιος Μυριάδης και ο Ανδρέας Οικονομόπουλος, οι μαθητές με τις υψηλότερες βαθμολογίες στις πανελλαδικές εξετάσεις, η Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Νέα Ζωή στο Χωριό», ο Γεώργιος Χατζόπουλος, κυβερνήτης F-16, ο οποίος πραγματοποίησε την ιδιαίτερα δύσκολη προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Το μενού της δεξίωσης

Το μενού της βραδιάς έχει τη μορφή finger food, με επιλογές τόσο από κρύα όσο και από ζεστά εδέσματα.

Στις επιλογές περιλαμβάνονται σολομός, virginia ham, αλλά και ζεστά πιάτα όπως μπιφτέκια και λουκουμάδες τυριού με λιαστή ντομάτα.

Για το επιδόρπιο θα προσφερθούν παγωτά σε τέσσερις διαφορετικές γεύσεις, ενώ από τα ποτά θα υπάρχουν κρασί, αναψυκτικά, βυσσινάδα και κρύο τσάι.

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