Μη Κρατικά Πανεπιστήμια: Χορηγήθηκαν οι πρώτες επτά άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ιδρυμάτων

Ποια είναι τα Πανεπιστήμια που θα λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2026-27

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Μη Κρατικά Πανεπιστήμια: Χορηγήθηκαν οι πρώτες επτά άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ιδρυμάτων
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Το Υπουργείο Παιδείας χορήγησε επτά άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.
  • Οι άδειες αφορούν τέσσερα νέα παραρτήματα και τρία επαναξιολογημένα παραρτήματα κορυφαίων διεθνών ιδρυμάτων.
  • Η αξιολόγηση βασίστηκε σε αυστηρά ακαδημαϊκά και διοικητικά κριτήρια, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε., του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του Υπουργείου Εξωτερικών για ιδρύματα εκτός ΕΕ.
  • Μετά την αδειοδότηση, θα ξεκινήσει η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘ.Α.Α.Ε. σύμφωνα με τον νόμο.
  • Η κυβέρνηση τονίζει τη σταθερή υποστήριξη και ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου παράλληλα με την ανάπτυξη μη κρατικών πανεπιστημίων, προωθώντας την ακαδημαϊκή εξωστρέφεια και την ποιότητα στην ανώτατη εκπαίδευση.
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Στην υπογραφή επτά αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μη κρατικών Πανεπιστημίων, προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Πρόκειται για παραρτήματα Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης τα οποία θα λειτουργήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Από τις επτά άδειες που χορηγήθηκαν, οι τέσσερις αφορούν σε νέες αιτήσεις ενώ οι τρεις προκύπτουν από επαναξιολογήσεις παλαιότερων.

Η έγκριση των αιτήσεων προέκυψε κατόπιν σύμφωνης γνώμης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Σχετικά με τα μητρικά ιδρύματα τα οποία είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της ΕΕ, λήφθηκε η γνώμη του υπουργείου Εξωτερικών.

Τα κριτήρια αξιολόγησης βασίστηκαν στις ακαδημαϊκές διαδικασίες του μητρικού ιδρύματος, στην επάρκεια στελέχωσης, στο ακαδημαϊκό και το διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, στην πληρότητα των υποδομών, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, καθώς και την καταλληλόλητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους.

Ποια είναι τα πανεπιστήμια που έλαβαν άδεια

Τα νέα παραρτήματα Ν.Π.Π.Ε. που λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι:

  1. Georgetown University: υπό τη μορφή παραρτήματος - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) με την επωνυμία «Georgetown University Ελλάδος Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», Αθήνα
  2. Iowa State University of Science and Technology: υπό τη μορφή παραρτήματος - Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ΑΓΣ - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη
  3. Roger Williams University: υπό τη μορφή παραρτήματος - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) με την επωνυμία «Deeree, The American University of Greece Ν.Π.Π.Ε.», Αθήνα
  4. Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: υπό τη μορφή παραρτήματος - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) με την επωνυμία «Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Παράρτημα Αθήνας Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», Αθήνα

Τα παραρτήματα που επαναξιολογήθηκαν και λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι:

  1. Université Sorbonne Paris Nord: υπό τη μορφή παραρτήματος - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) με την επωνυμία «Γαλλόφωνο Πανεπιστήμιο Ελλάδας - Ν.Π.Π.Ε.», Αθήνα
  2. University of Essex: υπό τη μορφή παραρτήματος - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) με την επωνυμία «Πανεπιστήμιο του Essex - Αιγίς Όμηρος Πανεπιστήμιο, Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», Αθήνα
  3. University of Derby: υπό τη μορφή παραρτήματος - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) με την επωνυμία «University of Derby Greece- Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», Αθήνα

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘ.Α.Α.Ε, σύμφωνα με τον νόμο.

Ζαχαράκη: Μία νέα πορεία στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού κα. Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Πέρυσι κάναμε το πρώτο βήμα. Φέτος αποδεικνύουμε ότι η ιστορική αυτή μεταρρύθμιση δεν ήταν μια μόνο στιγμή, αλλά η πυξίδα για μια νέα πορεία στην ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση.

Με αυστηρή αξιολόγηση, υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια και πλήρη σεβασμό στον θεσμικό ρόλο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, διαμορφώνουμε ένα νέο τοπίο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προς όφελος των νέων ανθρώπων της πατρίδας μας.

Η θετική αξιολόγηση των τεσσάρων νέων αιτήσεων, καθώς και η επιτυχής επαναξιολόγηση τριών κορυφαίων διεθνών ιδρυμάτων, επιβεβαιώνουν ότι ο νόμος εφαρμόζεται με συνέπεια, αξιοπιστία και απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα.

Δεν υπάρχουν εκπτώσεις και εξαιρέσεις, αλλά κανόνες που ισχύουν για όλους. Δημιουργούμε σταθερά τις προϋποθέσεις, ώστε η χώρα μας από αρνητική διεθνής εξαίρεση τις προηγούμενες δεκαετίες, να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο που προσελκύει κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενισχύει την εξωστρέφεια, την έρευνα, την καινοτομία και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους Έλληνες φοιτητές και τις Ελληνίδες φοιτήτριες.

Για εμάς το πραγματικό διακύβευμα δεν ήταν ποτέ η αντιπαράθεση ανάμεσα στο δημόσιο και το μη κρατικό πανεπιστήμιο. Αντιθέτως, προχωράμε παράλληλα στη μεγαλύτερη ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου των τελευταίων δεκαετιών.

Με αυξημένη χρηματοδότηση, σημαντικές επενδύσεις στη φοιτητική μέριμνα, νέες εστίες, σύγχρονες υποδομές, εξοπλισμό, έρευνα και διεθνείς συνεργασίες, αποδεικνύουμε καθημερινά ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η ουσία ήταν και παραμένει μια: περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερη γνώση, περισσότερη εξωστρέφεια και περισσότερες επιλογές για κάθε νέο άνθρωπο».

Παπαΐωάννου: Η κυβέρνηση προχωρά στις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος

Ο αρμόδιος για τα θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε:

«Η ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου της διαδικασίας αδειοδότησης των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) συνιστά ένα ακόμη ορόσημο, που δικαιώνει στην πράξη όχι απλώς μια νομοθετική επιλογή, αλλά μια ιστορική μεταρρύθμιση, η οποία αλλάζει τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας και αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση προχωρά με συνέπεια και αυτοπεποίθηση στις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, αφήνοντας οριστικά πίσω ιδεολογικές αγκυλώσεις του παρελθόντος.

Για δεκαετίες η Ελλάδα παρέμενε μία από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο, όπου δεν επιτρεπόταν η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, οδηγώντας χιλιάδες νέους μας στο εξωτερικό, αποδυναμώνοντας τη διεθνή θέση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.

Σήμερα, με ένα από τα αυστηρότερα θεσμικά πλαίσια στην Ευρώπη η Πολιτεία διασφαλίζει ότι τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια λειτουργούν υπό αυστηρή ακαδημαϊκή εποπτεία, με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, με διαρκή αξιολόγηση και διαφάνεια.

Η χώρα έχει περάσει από την εποχή της ακαδημαϊκής απομόνωσης στην εποχή της ακαδημαϊκής εξωστρέφειας και αναβαθμίζεται στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης που στηρίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο, προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στους νέους και κρατά τη χώρα σταθερά στον δρόμο της προόδου.

Η συνύπαρξη δημόσιων και Ν.Π.Π.Ε. ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης και δημιουργεί νέες δυνατότητες για συνεργασίες, επενδύσεις, έρευνα και καινοτομία.

Η λειτουργία των Ν.Π.Π.Ε. δεν αποδυναμώνει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αντιθέτως, η διαρκής ενίσχυσή του βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο με νέες προσλήψεις μελών ΔΕΠ, αυξημένη χρηματοδότηση και αναβάθμιση των υποδομών.

Γιατί πιστεύουμε βαθιά πως η Παιδεία είναι το πιο ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Επιλέγουμε την ποιότητα, την αριστεία, τη διεθνοποίηση και περισσότερες ευκαιρίες για κάθε νέο και κάθε νέα.»

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