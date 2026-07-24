Έλλη Κοκκίνου: Βιολιστής στο Βουκουρέστι έπαιξε μπροστά της το «Δεν γίνεται»

Αντιμέτωπη με μία ευχάριστη έκπληξη βρέθηκε η Έλλη Κοκκίνου κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Βουκουρέστι, όπου βρίσκεται για την προώθηση των επικείμενων συναυλιών της στις 21 Αυγούστου και στις 5 Σεπτεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, την ώρα που η αγαπημένη τραγουδίστρια έτρωγε σε εστιατόριο της ρουμανικής πρωτεύουσας, ο βιολιστής του εστιατορίου την αναγνώρισε και, προς απόλυτη έκπληξη της Έλλης Κοκκίνου, άρχισε να εκτελεί στο βιολί του τις νότες του επιτυχημένου τραγουδιού της «Δε Γίνεται».

Η Έλλη Κοκκίνου δεν έκρυψε την έκπληξη και τη συγκίνησή της, καθώς άκουσε το τραγούδι της να αποκτά μια διαφορετική, πιο ατμοσφαιρική εκδοχή μέσα από τον ήχο του βιολιού.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από τους φίλους της και η Έλλη Κοκκίνου το μοιράστηκε στην σελίδα της στο Instagram, στο οποίο φάινεται να έχει αιφνιδιαστεί ευχάριστα: «Απίστευτο!», ακούγεται να λέει δίχως να μπορεί να πιστέψει αυτό που της συνέβαινε. Αμέσως μετά - και με την παρότρυνση της παρέας της - άρχισε να σιγοτραγουδά τους στίχους του Φοίβου χαρίζοντας μία όμορφη στιγμή στους παρευρισκόμενους.

Όπως σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, «Το «Δε γίνεται» είναι στη Ρουμανία ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του κόσμου εδώ και αρκετά χρόνια».

https://www.instagram.com/reel/DbGuA-vRgLW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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