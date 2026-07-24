Μαίρη Λίντα: Όταν τραγουδούσε στο Γηροκομείο λίγες ημέρες πριν φύγει από την ζωή - Βίντεο

Snapshot Η Μαίρη Λίντα τραγούδησε μέσα στο Γηροκομείο Αθηνών λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της.

Η ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου σε ηλικία 91 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία της έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του Γηροκομείου Αθηνών, σύμφωνα με την επιθυμία της.

Από το 2018 διέμενε στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου συχνά τραγουδούσε και ενθουσίαζε τους άλλους ενοίκους. Snapshot powered by AI

Ένα συγκινητικό βίντεο με τη Μαίρη Λίντα μέσα από το Γηροκομείο ήρθε στο «φως» της δημοσιότητας, την ώρα που συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που γνώρισαν την σπουδαία ερμηνεύτρια έλεγαν το τελευταίο αντίο.

Στο βίντεο που πρόβαλε ο ΣΚΑΙ φαίνεται η Μαίρη Λίντα να ερμηνεύει τραγούδια της και να ξεσηκώνει τους υπόλοιπους ενοίκους του Γηροκομείου, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή.

Η Μαίρη Λίντα έφυγε από την ζωή την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σε ηλικία 91 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία της πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, εντός του Γηροκομείου Αθηνών, όπως άλλωστε ήταν και η επιθυμία της.

Από το 2018 η Μαίρη Λίντα διέμενε στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου αρκετές φορές είχε ξεσηκώσει τους υπόλοιπους ενοίκους με τα τραγούδια της.

Στιγμιότυπα από την κηδεία της Μαίρης Λίντα:

Η κόρη της Μαίρης Λίντα, Ευαγγελία

Η κόρη της Μαίρης Λίντα / Eurokinissi

Η κηδεία της Μαίρης Λίντα / Eurokinissi

Eurokinissi

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