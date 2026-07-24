Κλήρωση Eurojackpot 24/07/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Snapshot Στις 24 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η κλήρωση 249 του Eurojackpot με έπαθλο 70 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι 4, 6, 8, 17, 22 και οι επιπλέον 7, 10.

Το Eurojackpot συμμετέχουν 19 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με κέρδη που ξεκινούν από 10 εκατ. ευρώ και φτάνουν έως 120 εκατ. ευρώ.

Στις υπόλοιπες χώρες υπάρχουν 12 κατηγορίες κερδών, ενώ στην Ελλάδα προστέθηκε μια 13η κατηγορία για σωστή πρόβλεψη δύο αριθμών. Snapshot powered by AI

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, (24/07), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot που χαρίζει τουλάχιστον 70 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης με αριθμό 249 του Eurojackpot είναι οι εξής: 4, 6, 8, 17, 22, και 7, 10.

Τι είναι το Eurojackpot

Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.

Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Στην Ελλάδα, ωστόσο, καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μια 13η κατηγορία κερδών, για όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς.