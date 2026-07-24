Axios: ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζουν διάσκεψη για την ασφάλεια στο Ορμούζ την επόμενη εβδομάδα

Ο Τραμπ με κορυφαίους συμβούλους για να συζητήσουν σημαντική κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν 

Μάνος Χατζηγιάννης

Axios: ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζουν διάσκεψη για την ασφάλεια στο Ορμούζ την επόμενη εβδομάδα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζουν συνάντηση υψηλού επιπέδου στο Λονδίνο για τη δημιουργία διεθνούς συμμαχίας που θα προστατεύει την εμπορική ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ.
  • Η συνάντηση μπορεί να περιλαμβάνει υπουργούς Άμυνας και ανώτερους στρατιωτικούς από δυτικές και περιφερειακές χώρες, με στόχο τη συνεισφορά πόρων όπως πλοία αποναρκοθέτησης και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ συναντήθηκε με κορυφαίους συμβούλους για να εξετάσει την πιθανότητα κλιμάκωσης στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν.
  • Η Τεχεράνη απέρριψε την τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός, ενώ οι εχθροπραξίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζονται για 13η συνεχόμενη νύχτα.
  • Η συνάντηση Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ προγραμματίζεται εν μέσω αυξανόμενης έντασης στην περιοχή.
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Οι ΗΠΑ και η Βρετανία σχεδιάζουν μια συνάντηση υψηλού επιπέδου στο Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα σχετικά με μια πιθανή διεθνή συμμαχία για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε σήμερα το Axios, επικαλούμενο δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες και δύο ακόμη άτομα που είναι ενήμερα για το θέμα.

Η ημερομηνία και η ημερήσια διάταξη δεν έχουν οριστικοποιηθεί, αλλά στη συνάντηση ενδέχεται να συμμετάσχουν υπουργοί Άμυνας και ανώτεροι στρατιωτικοί διοικητές από δυτικές και περιφερειακές χώρες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ουάσιγκτον επιθυμεί οι σύμμαχοι να συνεισφέρουν πόρους, όπως πλοία αποναρκοθέτησης, πολεμικά πλοία και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, για να συμβάλουν στην ασφάλεια των ναυτιλιακών διαδρομών.

Ο Τραμπ με κορυφαίους συμβούλους για να συζητήσουν σημαντική κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν

Στο μεταξύ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε την Παρασκευή με κορυφαίους συμβούλους για να εξετάσει το ενδεχόμενο εντατικοποίησης των στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The New York Times», η οποία επικαλείται τέσσερα άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από την αναμενόμενη συνάντηση του Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ενώ ο πόλεμος πλησίαζε στο τέλος του πέμπτου μήνα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τεχεράνη απέρριψε την τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός, ενώ το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντάλλαξαν επιθέσεις για 13η συνεχόμενη νύχτα.

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