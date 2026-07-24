Κρήτη: Χειροπέδες σε 32χρονο που έσπαγε και έκλεβε αυτοκίνητα

Τέλος στην εγκληματική δράση ενός 32χρονου αλλοδαπού, ο οποίος είχε σπείρει τον τρόμο σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στο Ηράκλειο, έβαλαν οι αστυνομικές αρχές.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος υπήκοος Παλαιστίνης, είχε κάνει τις διαρρήξεις σταθμευμένων οχημάτων καθημερινή συνήθεια και είχε προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Ο 32χρονος εντόπιζε τα οχήματα που ήθελε να κλέψει και στη συνέχεια έσπαγε τα τζάμια τους και αφαιρούσε από το εσωτερικό τους ό,τι πολύτιμο έβρισκε.

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