Φωτιά στη Σάμο - Καίει σε δασική περιοχή

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στη Σάμο, η οποία πιθανόν προκλήθηκε από κεραυνό.

Για την κατάσβεση επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες, με τη συνδρομή ενός πεζοπόρου τμήματος της 14ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), καθώς και 10 πυροσβεστικών οχημάτων.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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