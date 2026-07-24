Φωτιά στη Σάμο - Καίει σε δασική περιοχή
Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες
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Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στη Σάμο, η οποία πιθανόν προκλήθηκε από κεραυνό.
Για την κατάσβεση επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες, με τη συνδρομή ενός πεζοπόρου τμήματος της 14ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), καθώς και 10 πυροσβεστικών οχημάτων.
Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
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