Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Πάρνηθα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στην Πάρνηθα, στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου.

Η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από κεραυνό.

Στην περιοχή επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ωρωπού και εθελοντικές ομάδες.

Η κατάσβεση γίνεται υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες και σε δύσβατη δασική περιοχή. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στην Πάρνηθα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου, η οποία προκλήθηκε από κεραυνό.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, πληρώματα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού και μέλη εθελοντικών ομάδων, θέτοντας τη φωτιά άμεσα υπό πλήρη έλεγχο.

Διαβάστε επίσης