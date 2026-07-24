Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Πάρνηθα
Η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό
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- Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στην Πάρνηθα, στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου.
- Η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από κεραυνό.
- Στην περιοχή επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ωρωπού και εθελοντικές ομάδες.
- Η κατάσβεση γίνεται υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες και σε δύσβατη δασική περιοχή.
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στην Πάρνηθα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου, η οποία προκλήθηκε από κεραυνό.
Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, πληρώματα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού και μέλη εθελοντικών ομάδων, θέτοντας τη φωτιά άμεσα υπό πλήρη έλεγχο.
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