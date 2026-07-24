Ένταση στον Κόλπο του Ομάν: Επίθεση σε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου - Αναφορές για νεκρούς

Snapshot Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου υπό σημαία Μοζαμβίκης δέχθηκε πυραυλική επίθεση στα ιρανικά χωρικά ύδατα κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Στο πλοίο «Disha» επέβαιναν 28 Ινδοί ναυτικοί, οι οποίοι είναι ασφαλείς σύμφωνα με την ινδική πρεσβεία στην Τεχεράνη.

Υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες για το περιστατικό, με το ιρανικό πρακτορείο Fars να αναφέρει αμερικανική επίθεση και δύο νεκρούς, ενώ οι ΗΠΑ δεν έχουν σχολιάσει.

Το δεξαμενόπλοιο υπέστη σοβαρές ζημιές στο μηχανοστάσιο, που οδήγησαν σε ακινητοποίηση του σκάφους.

Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των ναυσιπλοϊκών δρόμων στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή στα ιρανικά χωρικά ύδατα, όταν δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου υπό σημαία Μοζαμβίκης δέχθηκε πυραυλική επίθεση, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των ναυσιπλοϊκών δρόμων στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Reuters, στο πλοίο με την ονομασία «Disha» επέβαιναν 28 Ινδοί ναυτικοί. Όπως γνωστοποίησε η ινδική πρεσβεία στην Τεχεράνη μέσω ανακοίνωσης στην πλατφόρμα X, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή, ενώ η διπλωματική αποστολή βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τις αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της κατάστασης.

Η συνδικαλιστική οργάνωση «Forward Seamen’s Union of India», που εκπροσωπεί τους Ινδούς ναυτικούς, ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο πύραυλο κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, την ώρα που κατευθυνόταν προς τον Περσικό Κόλπο.

Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες γύρω από τις συνθήκες του περιστατικού παραμένουν συγκεχυμένες. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανώνυμη αλλά καλά πληροφορημένη πηγή, μετέδωσε μια διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αμερικανική πυραυλική επίθεση στον Κόλπο του Ομάν. Κατά το ιρανικό μέσο, από το χτύπημα έχασαν τη ζωή τους δύο μέλη του πληρώματος, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο μηχανοστάσιο που ακινητοποίησαν το σκάφος. Το Fars πρόσθεσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούσαν πως το δεξαμενόπλοιο μετέφερε ιρανικό αέριο.

Από την πλευρά του, ο αμερικανικός στρατός δεν προέβη σε κάποιο άμεσο σχόλιο ή επιβεβαίωση των κατηγοριών, αφήνοντας ανοιχτά τα ερωτήματα γύρω από την προέλευση και τα ακριβή αίτια του χτυπήματος.

Ντόναλντ Τραμπ: «Μιλάμε στο Ιράν, αλλά δεν είναι έτοιμοι ακόμη για μια συμφωνία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε απόψε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε συνομιλίες για τη διαπραγμάτευση του τέλους του πολέμου, όμως επανέλαβε ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για μια συμφωνία.

«Τους μιλάμε. Νομίζω ότι σοβαρολογούν. Νομίζω ότι γίνονται ολοένα και πιο σοβαροί όσο περνούν οι μέρες, ίσως για προφανή λόγο» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Αυτό δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε εκεί (σ.σ. σε μια συμφωνία). Θα δούμε τι θα γίνει», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος εξάλλου στη συμφωνία για την πυρηνική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς, επανέλαβε ότι δεν θα προχωρήσει παρά μόνο εάν το βασίλειο ενταχθεί στις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ και εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ.

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