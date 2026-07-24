Ισπανία: Εργατικό δυστύχημα στο Καμπ Νου της Μπαρτσελόνα - Νεκρός 54χρονος

Snapshot Ένας 54χρονος εργαζόμενος σκοτώθηκε σε εργατικό δυστύχημα στο εργοτάξιο του Καμπ Νου της Μπαρτσελόνα.

Οι εργασίες ανακαίνισης και επέκτασης στο Καμπ Νου διαρκούν τρία χρόνια και αυτό είναι το πρώτο θανατηφόρο περιστατικό στην περίοδο αυτή.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τον θύμα και έχει ξεκινήσει έρευνα για το δυστύχημα.

Η ολοκλήρωση των εργασιών έχει καθυστερήσει λόγω προβλημάτων με άδειες και καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας, με προγραμματισμένη ολοκλήρωση το 2028. Snapshot powered by AI

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στο εργοτάξιο του Καμπ Νου, του ιστορικού γηπέδου της Μπαρτσελόνα στην Ισπανία, με έναν 54χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η αστυνομία της Καταλονίας.

Στο γήπεδο, εδώ και τρία χρόνια, πραγματοποιούνται εργασίες ανακαίνισης και επέκτασης και ο θάνατος του 54χρονου είναι το πρώτο εργατικό δυστύχημα που σημειώνεται κατά την περίοδο αυτή.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που κλήθηκαν στο σημείο δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το θύμα, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.

Η ολοκλήρωση των εργασιών στο Καμπ Νου, οι οποίες έχουν καθυστερήσει λόγω επιπλοκών που σχετίζονται με τις άδειες και καταγγελιών για τις συνθήκες εργασίας, αναμένεται το 2028.

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