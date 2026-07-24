Κύπρος: Τρομακτικό δυστύχημα στα Κατεχόμενα - 46χρονος εργάτης καταπλακώθηκε από σιλό 2.500 τόνων

Snapshot Ένας 46χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του στα Κατεχόμενα μετά την κατάρρευση σιλό χωρητικότητας 2.500 τόνων γεμάτου με σιτάρι.

Το δυστύχημα συνέβη στο κατεχόμενο χωριό Κώμα του Γιαλού το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο 46χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Snapshot powered by AI

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στα Κατεχόμενα της Κύπρου το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν 46χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του, αφού καταπλακώθηκε μετά την κατάρρευση σιλό σιτηρών στο κατεχόμενο χωριό Κώμα του Γιαλού.

Σύμφωνα με το philenews.com, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:15 το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν σιλό χωρητικότητας 2.500 τόνων, το οποίο ήταν γεμάτο με σιτάρι, κατέρρευσε αιφνιδίως στις εγκαταστάσεις του λεγόμενου Οργανισμού Σιτηρών.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της «αστυνομίας», της «πυροσβεστικής» και της «πολιτικής άμυνας», τα οποία άρχισαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Ο εργαζόμενος εντοπίστηκε κάτω από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 46χρονος, υπέκυψε στα τραύματά του. Οι έρευνες από τις κατοχικές αρχές για τα αίτια του δυστυχήματος συνεχίζονται.

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