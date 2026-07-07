Εργατικό ατύχημα στον Βόλο: Άνδρας έπεσε από οικοδομή

Snapshot Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από τον 3ο όροφο οικοδομής στον Βόλο.

Το εργατικό ατύχημα συνέβη σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στην οδό Κουντουριώτου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες. Snapshot powered by AI

Ένα εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στον Βόλο, όταν άνδρας έπεσε από οικοδομή στην οποία εργαζόταν, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο άνδρας έπεσε από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και μεταφέρθηκε αμέσως με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις από τους γιατρούς.

Το ατύχημα σημειώθηκε σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στην οδό Κουντουριώτου και ο εργαζόμενος βρέθηκε στο κενό από τον 3ο όροφο της οικοδομής.

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