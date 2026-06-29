Τραγωδία στο Ξηρόμερο: Τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του - Καταπλακώθηκε από φερτά υλικά

Την προανάκριση για το δυστύχημα έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Τραγωδία στο Ξηρόμερο: Τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του - Καταπλακώθηκε από φερτά υλικά
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 40χρονος τοπογράφος βρήκε τραγικό θάνατο στο Βούστρι του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, καταπλακωμένος από φερτά υλικά.
  • Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα Ακαρνανικά.
  • Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του από το ΕΚΑΒ.
  • Οι πυροσβέστες της Αμφιλοχίας συμμετείχαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού.
  • Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος και την τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στο εργοτάξιο.
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Τραγικό θάνατο εν ώρα εργασίας βρήκε το απόγευμα της Δευτέρας (29/6) ένας τοπογράφος σε δυστύχημα που σημειώθηκε στο Βούστρι του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας.

Ο άτυχος άνδρας εργαζόταν ως τοπογράφος σε εταιρεία που ασχολείται με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα Ακαρνανικά κοντά στο Βούστρι και διέμενε στην Άρτα.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άτυχος άνδρας που είναι περίπου 40 ετών καταπλακώθηκε από φερτά υλικά, κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται.

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sinidisi.gr

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης με την ελπίδα τα συνεργεία να απεγκλωβίσουν έγκαιρα τον άνδρα. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας για ενδεχόμενη επιχείρηση απεγκλωβισμού του εργαζομένου.

Ωστόσο, ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ ενώ διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για το δυστύχημα έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να διερευνηθεί και το κατά πόσο τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα υγείας και ασφάλειας στο εργοτάξιο.

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