Κιάτο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός κοντά στον Προαστιακό

Snapshot Ένας άνδρας περίπου 45 ετών βρέθηκε νεκρός σε χωράφι κοντά στον Προαστιακό Κιάτου το πρωί της Δευτέρας 29/6.

Αστυνομικοί και ιατροδικαστής μετέβησαν στο σημείο για αυτοψία και διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου.

Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα καθοριστούν μέσω νεκροψίας

νεκροτομής και περαιτέρω έρευνας.

Η προανάκριση για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 29/6 στις Αρχές, όταν εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα, ηλικίας περίπου 45 ετών, σε χωράφι κοντά στον Προαστιακό Κιάτου.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την αυτοψία και να εξετάσουν τις συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή και την έρευνα των αρμόδιων Αρχών.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

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