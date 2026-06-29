Κιάτο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός κοντά στον Προαστιακό
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την αυτοψία και να εξετάσουν τις συνθήκες του περιστατικού
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ένας άνδρας περίπου 45 ετών βρέθηκε νεκρός σε χωράφι κοντά στον Προαστιακό Κιάτου το πρωί της Δευτέρας 29/6.
- Αστυνομικοί και ιατροδικαστής μετέβησαν στο σημείο για αυτοψία και διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου.
- Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
- Τα ακριβή αίτια θανάτου θα καθοριστούν μέσω νεκροψίας
- νεκροτομής και περαιτέρω έρευνας.
- Η προανάκριση για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 29/6 στις Αρχές, όταν εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα, ηλικίας περίπου 45 ετών, σε χωράφι κοντά στον Προαστιακό Κιάτου.
Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την αυτοψία και να εξετάσουν τις συνθήκες του περιστατικού.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή και την έρευνα των αρμόδιων Αρχών.
Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο με μηχανή στα Χανιά – Τραυματίστηκε ηλικιωμένος
20:58 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή μεταξύ ατόμων στη Νικόπολη – Δύο τραυματίες
20:38 ∙ LIFESTYLE
Το νέο τοπίο της πρωινής ζώνης χτυπά καμπανάκι στην ΕΣΗΕΑ
20:33 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Καλλιθέα: Προφυλακίστηκε ο 18χρονος για τη δολοφονία του 15χρονου
20:27 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Μακρόν: Εμφανίστηκε πάλι με γυαλιά Aviator α λα «Top Gun»
20:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κιάτο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός κοντά στον Προαστιακό
19:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεία: Σε ύφεση και χωρις ενεργό μετωπο η πυρκαγιά στη Βάρδα
18:24 ∙ LIFESTYLE
Παραιτήθηκε ο Βασίλης Χιώτης από το Ραδιόφωνο και τον όμιλο του ΣΚΑΪ
18:15 ∙ LIFESTYLE