Ηλεία: Σε ύφεση και χωρις ενεργό μετωπο η πυρκαγιά στη Βάρδα

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Βάρδα Ηλείας, ξεκινώντας από καλαμιώνες στην περιοχή της Κόμης.

Η φωτιά επεκτάθηκε προς θερμοκηπιακές εκτάσεις και απείλησε εκκλησάκι στην περιοχή Ψάρι.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 80 πυροσβέστες με 19 οχήματα, εθελοντές, 4 ομάδες πεζοπόρων, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο με ρίψεις νερού.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την επιχείρηση, δημιουργώντας νέες εστίες φωτιάς και κηλιδώσεις. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βάρδας Ηλείας

Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε καλαμιώνες στην περιοχή της Κόμης Βάρδας και γρήγορα επεκτάθηκε σε εκτάσεις με θερμοκήπια, κινούμενη προς την περιοχή Ψάρι.

Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν έπειτα από σκληρή μάχη να περιορίσουν τη φωτιά η οποία πλέον είναι σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες απο την φωτιά:

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