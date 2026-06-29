Φθιώτιδα: Στη φυλακή ο 65χρονος που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 12χρονου

Snapshot Συνελήφθη 65χρονος επαγγελματίας στη Λοκρίδα Φθιώτιδας για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 12χρονου.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη τον Μάιο και καταγγέλθηκε από την οικογένεια του παιδιού λίγες ημέρες μετά.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να οδήγησε το παιδί σε ερημική τοποθεσία και το ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, ενώ αρνείται τις κατηγορίες.

Η υπόθεση ερευνάται από τις δικαστικές αρχές της Λαμίας και επισύρει βαριές ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κάθειρξης. Snapshot powered by AI

Ανάστατη είναι η ευρύτερη περιοχή της Λοκρίδας στη Φθιώτιδα από τη σύλληψη 65χρονου γνωστού επαγγελματία ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου που είχε μόλις συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα στις 10 του περασμένου Μαΐου και καταγγέλθηκε από την οικογένεια του παιδιού λίγες ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κατηγορούμενος προσέγγισε το παιδί, εκμεταλλευόμενος την γνωριμία τους, και το παρέσυρε στο αυτοκίνητό του με το πρόσχημα ότι θα το πήγαινε σπίτι του. Αντίθετα, σύμφωνα με τη δικογραφία, το οδήγησε σε ερημική τοποθεσία, όπου αφού κλείδωσε το αμάξι, το ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, φαίνεται ότι ο 65χρονος είχε εδώ και καιρό εμφανή παρουσία στην περιοχή όπου έπαιζαν ο 12χρονος και άλλα παιδιά της ηλικίας του. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου και έλαβε προθεσμία για απολογία τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Μετά την απολογία του, που κράτησε σχεδόν τρεις ώρες, κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα. Ο ίδιος αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται. Εξετάστηκε και μάρτυρας, φίλος του κατηγορουμένου.

Η υπόθεση ερευνάται από τις δικαστικές αρχές της Λαμίας, ενώ οι πράξεις που αποδίδονται στον 65χρονο επισύρουν βαριές ποινικές κυρώσεις, με τον νόμο να προβλέπει ακόμα και κάθειρξη.

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