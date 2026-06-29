Φθιώτιδα: Συνελήφθη 65χρονος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 12χρονου

Snapshot Συνελήφθη 65χρονος στη Φθιώτιδα με ένταλμα για αποπλάνηση 12χρονου αγοριού.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Λοκρίδα, όπου ο κατηγορούμενος παρέσυρε τον ανήλικο σε ερημική περιοχή και τον ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Οι αρχές βρήκαν επιβαρυντικά στοιχεία που δείχνουν ότι ο 65χρονος συνήθιζε να περιφέρεται σε μέρη όπου έπαιζαν ανήλικοι.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον Ανακριτή Λαμίας και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στις 29 Ιουνίου. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε έναν 65χρονος στην περιοχή της Φθιώτιδας πέρασαν αστυνομικοί κατόπιν Εντάλματος του Ανακριτή Λαμίας για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου που μόλις είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Το συμβάν φαίνεται να είχε λάβει χώρα στις αρχές του περασμένου μήνα στην ευρύτερη περιοχή της Λοκρίδας, όπου ο συλληφθείς φέρεται να προσέγγισε τον ανήλικο και εκμεταλλευόμενος τη γνωριμία τους, τον παρέσυρε στο όχημά του και τον οδήγησε σε ερημικό μέρος. Εκεί, κλείδωσε την πόρτα και τον ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις για τις οποίες ο νόμος προβλέπει ακόμη και ποινή κάθειρξης.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, οι ανακριτικές αρχές στην παρούσα φάση εντόπισαν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος που «καίνε» τον κατηγορούμενο σχετικά με την εν γένει συμπεριφορά του, καθώς φαίνεται ότι συνήθιζε να περιφέρεται στα μέρη όπου έπαιζε ο 12χρονος κι άλλοι συνομήλικοί του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το επίμαχο βράδυ ο κατηγορούμενος φέρεται να παρέσυρε το παιδί στο αυτοκίνητό του λέγοντάς του ότι θα το γυρίσει σπίτι του. Αντ’ αυτού κατέληξαν σε ερημική τοποθεσία όπου φέρεται να προέβη σε γεντήσιες πράξεις σε βάρος του ανήλικου.

Ο 65χρονος οδηγήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στον Ανακριτή για κύρια ανάκριση και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

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