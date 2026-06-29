Φωτιά τώρα στο Χαροκόπιο Κορώνης: Επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Επί ποδός η πυροσβεστική για τη φωτιά
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Ιουνίου, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκόπιο του Δήμου Νέστορος Κορώνης, στη Μεσσηνία.
Έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.
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