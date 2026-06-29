Χανιά: Βαρύ πένθος για τον ξαφνικό θάνατο της Άννας Λειψάκη που εντοπίστηκε νεκρή σε κατάλυμα

Snapshot Η Άννα Λειψάκη βρέθηκε νεκρή το πρωί της 28ης Ιουνίου στην περιοχή της Σούγιας και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια, ενώ τα ακριβή αίτια θα καθοριστούν μετά τις ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Η εκλιπούσα ήταν κόρη του πρώην προέδρου και αδελφή του προπονητή του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, προκαλώντας μεγάλη θλίψη στην οικογένεια και τον Όμιλο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων εξέφρασε ομόφωνα τα συλλυπητήριά του, κατέθεσε στεφάνι και θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.

Ο Όμιλος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την πρόωρη απώλεια και ευχήθηκε δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια της Άννας Λειψάκη. Snapshot powered by AI

Βαθιά θλίψη και οδύνη έχει προκαλέσει στον Ναυτικό Όμιλο Χανίων (ΝΟΧ) η είδηση του αδόκητου θανάτου της Άννας Λειψάκη, η οποία εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Κυριακής 28 Ιουνίου στην περιοχή της Σούγιας.

Σύμφωνα με το cretalive, η 41χρονη, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο κατάλυμα όπου διέμενε, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Καντάνου. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τις απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις, με τα πρώτα στοιχεία να μην παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Η εκλιπούσα ήταν κόρη του πρώην προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, Δημήτρη Λειψάκη, και αδελφή του προπονητή του Ομίλου, Σεμπάστιαν Λειψάκη, γεγονός που έχει σκορπίσει ανείπωτη οδύνη στην οικογένεια και στον χώρο του Ομίλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΧ, στο άκουσμα της τραγικής είδησης, συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένεια της εκλιπούσας, να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη της, καθώς και να παραστεί αντιπροσωπεία στην εξόδιο ακολουθία.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την πρόωρη απώλεια της Άννας Λειψάκη, σημειώνοντας ότι η σκέψη όλων βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά της, με ευχές για δύναμη και κουράγιο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του ΝΟΧ

"Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, στο άκουσμα της είδησης του αδόκητου χαμού της Άννας Λειψάκη, αγαπημένης κόρης του πρώην προέδρου του Ομίλου Δημήτρη Λειψάκη και αδελφής του προπονητή του Ομίλου μας Σεμπάστιαν Λειψάκη, συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:

Να εκφράσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά του προς τον πρώην πρόεδρο του Ομίλου Δημήτρη Λειψάκη, τον προπονητή του Ομίλου Σεμπάστιαν Λειψάκη, καθώς και προς όλα τα μέλη της οικογένειας και τους οικείους της εκλιπούσας. Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη της εκλιπούσας. Να παραστεί αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την πρόωρη απώλεια της Άννας. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά της, στην οποία ευχόμαστε δύναμη, κουράγιο και υγεία για να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη δοκιμασία."

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