Νέα τραγωδία στην Κρήτη: Έπεσε στο κενό από τον 5ο όροφο
Νέα τραγωδία στο Ηράκλειο
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Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν ένας 75χρονος τουρίστας από τη Γαλλία έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από τον πέμπτο όροφο γνωστού ξενοδοχείου.
Σύμφωνα με το flashnews,gr, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:00 το βράδυ κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.
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