15χρονος «εξολοθρευτής»: Έπιασε 158 λαγοκέφαλους με καλάμι ψαρέματος και κέρδισε το πρώτο βραβείο

Snapshot Ο 15χρονος Γιάννης Τσουκτουρίδης κέρδισε το πρώτο βραβείο στην παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλιείας λαγοκέφαλου, πιάνoντας 158 ψάρια με καλάμι ψαρέματος.

Ο λαγοκέφαλος είναι ξενικό είδος που προκαλεί προβλήματα στο θαλάσσιο οικοσύστημα και στους αλιείς στις ελληνικές θάλασσες.

Ο Γιάννης ξεκίνησε να ψαρεύει λαγοκέφαλους πριν δύο χρόνια, γνωρίζοντας ότι βλάπτουν το περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία αλιείας λαγοκέφαλου συνεχίζεται μέχρι τις 30 Αυγούστου και περιλαμβάνει κατηγορίες για ψάρεμα από ακτή, σκάφος και παιδιά.

Ο εμπνευστής της δράσης, Μιχάλης Καρποδίνης, ανέφερε ότι γίνονται εβδομαδιαίες κληρώσεις και η πρωτοβουλία θα συνεχιστεί. Snapshot powered by AI

Ο 15χρονος Γιάννης Τσουκτουρίδης ασχολείται με το ψάρεμα από την ηλικία των 9 ετών και σήμερα κατάφερε να ξεχωρίσει σε έναν διαφορετικό διαγωνισμό, αυτόν για την αλιεία λαγοκέφαλου.

Ο μαθητής του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου κατέκτησε την πρώτη θέση στην παιδική κατηγορία της 10ήμερης δράσης, κερδίζοντας ως βραβείο ένα καλάμι ψαρέματος.

Ο λαγοκέφαλος είναι ξενικό είδος που έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες και προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς επηρεάζει το θαλάσσιο οικοσύστημα και δημιουργεί προβλήματα στους αλιείς. Ο 15χρονος μίλησε στο Action24 και περιέγραψε πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή του με την αλιεία του συγκεκριμένου ψαριού.

«Δύο χρόνια πριν έπιασα τον πρώτο λαγοκέφαλο. Ήξερα από μικρή ηλικία ότι βλάπτουν τη φύση», ανέφερε, εξηγώντας ότι η τελευταία του εξόρμηση ήταν και η πιο εντυπωσιακή. Όπως αποκάλυψε, κατάφερε να αλιεύσει συνολικά 158 λαγοκέφαλους στον Ναυτικό Όμιλο Αμφιθέας.

«Την τελευταία φορά που πήγα για ψάρεμα έπιασα 158 λαγοκέφαλους», είπε ο νεαρός, αποτυπώνοντας το μέγεθος της προσπάθειάς του. Παράλληλα, θέλησε να ξεκαθαρίσει και κάτι που συχνά προκαλεί φόβο γύρω από το συγκεκριμένο ψάρι. «Μπορείς να τον αγγίξεις, δεν θα πάθεις δηλητηρίαση εάν δεν έχεις πληγή», σημείωσε.

«Θα συνεχιστεί η πρωτοβουλία»

Από την πλευρά του ο εμπνευστής της δράσης -ο ερασιτέχνης αλιέας και σεφ από τη Ρόδο- Μιχάλης Καρποδίνης, δήλωσε στην ίδια εκπομπή ότι η πρωτοβουλία αναμένεται να συνεχιστεί.

«Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 30 Αυγούστου. Κάθε εβδομάδα κάνουμε κληρώσεις. Υπάρχουν κατηγορίες για αλιεία από την ακτή, από σκάφος, ενώ έχουμε και την παιδική κατηγορία, στην οποία κέρδισε ο φίλος μας, ο Γιάννης», σημείωσε.

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