Λαγοκέφαλοι: Έγιναν θέμα στη New York Post - «Τρόμος στη Μεσόγειο, κόβουν δάχτυλο με ένα δάγκωμα»

Snapshot Τα λαγοκέφαλα αποτελούν εισβολικό και δηλητηριώδες είδος στη Μεσόγειο, προκαλώντας προβλήματα σε τουριστικούς προορισμούς και αλιείς.

Τα ψάρια αυτά δαγκώνουν με ισχυρά δόντια που μπορούν να κόψουν δάχτυλα και έχουν επιτεθεί σε λουόμενους σε περιοχές όπως η Βάρκιζα και η νότια Τουρκία.

Ο λαγοκέφαλος καταστρέφει αλιευτικά δίχτυα για να φτάσει στη λεία του, επηρεάζοντας αρνητικά την αλιεία σε περιοχές όπως η Κρήτη.

Περιέχει την τοξίνη τετροδοτοξίνη, η οποία είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει παράλυση ή θάνατο, και γι' αυτό απαγορεύεται η διάθεση του στην αγορά στην Ευρώπη.

Η εξόντωση των λαγοκέφαλων είναι δύσκολη και αλιείς ζητούν κρατική επιδότηση για προγράμματα καταπολέμησης, όπως αυτά που εφαρμόζονται στην Κύπρο. Snapshot powered by AI

Παγκόσμιο θέμα έχει γίνει η μαζική ύπαρξη λαγοκέφαλων στην Ελλάδα και στα νερά της Μεσογείου, με την New York Post να πραγματοποιεί αφιέρωμα τονίζοντας πως «αυτά τα ψάρια δαγκώνουν και όχι με καλό τρόπο...».

Οι αρχές προειδοποιούν ότι τα χωροκατακτητικά και δηλητηριώδη λαγοκέφαλα απειλούν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στη Μεσόγειο, επιτιθέμενα σε λουόμενους και καταστρέφοντας τις ψαριές των αλιέων.

«Αν σε δαγκώσει ένα από αυτά, απλώς θα σου κόψει το δάχτυλο», δήλωσε στο AFP ο 43χρονος ψαράς Αλέξης Χαραλαμπάκης, κρατώντας ένα από τα ψάρια με τα ισχυρά δόντια κατά τη διάρκεια αλιευτικής εξόρμησης ανοιχτά της Κρήτης, σύμφωνα με το Ynetnews. «Δεν αφήνει τίποτα πίσω».

Γνωστό ως ασημόμαγουλο λαγοκέφαλο (silver-cheeked toadfish), το ευκαιριακό αυτό είδος μπορεί να φτάσει σε μήκος έως και τα 90 εκατοστά και διαθέτει αντίστοιχα υπερβολική επιθετικότητα. Το ψάρι είναι γνωστό επειδή φουσκώνει το σώμα του όταν αισθάνεται απειλή, γι’ αυτό και αποκαλείται «φουσκωτό ψάρι» ή pufferfish.

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Προερχόμενο αρχικά από τον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό, το εισβολικό αυτό είδος πέρασε στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και πλέον αποτελεί σοβαρή απειλή τόσο για τα ντόπια είδη ψαριών όσο και για τους λουόμενους.

Ο λαγοκέφαλος είναι γνωστό ότι καταστρέφει δίχτυα και παραγάδια για να φτάσει σε χταπόδια, σουπιές και άλλα εμπορικά σημαντικά είδη που έχουν παγιδευτεί, μια συνήθεια που έχει αποδειχθεί καταστροφική για την αλιεία στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές, σύμφωνα με το Greek Reporter.

«Αν δεν είχα τη δική μου βάρκα, θα είχα εγκαταλείψει αυτό το επάγγελμα εδώ και πολύ καιρό», είπε ο Κρητικός ψαράς Αλέξης Χαραλαμπάκης, ο οποίος πέρασε πέντε ημέρες επισκευάζοντας δίχτυα που είχαν καταστραφεί από λαγοκέφαλους.

Και δεν είναι μόνο τα άλλα ψάρια που στοχοποιούνται από τον λαγοκέφαλο, ο οποίος διαθέτει τέσσερα ενωμένα δόντια που χρησιμοποιεί για να δαγκώνει και να κατασπαράζει τη λεία του, λειτουργώντας σαν ένας ζωντανός κόφτης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μια ηλικιωμένη Ελληνίδα χρειάστηκε ράμματα αφού δέχθηκε δάγκωμα ενώ κολυμπούσε στη Βάρκιζα, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο κοντά στην Αθήνα.

Τρόμος στη Μεσόγειο

Παράλληλα, προηγούμενες μελέτες έχουν καταγράψει περιστατικά δαγκωμάτων σε πολλές χώρες της Μεσογείου, μεταξύ των οποίων η Τουρκία, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Λιβύη και η Συρία.

Μία από τις πιο τρομακτικές περιπτώσεις αφορούσε ένα 8χρονο κορίτσι στη νότια Τουρκία, το οποίο έχασε το δάχτυλό του έπειτα από επίθεση λαγοκέφαλου ενώ κολυμπούσε.

Σε αντίθεση με άλλα εισβολικά ψάρια, στην περίπτωση του λαγοκέφαλου δεν συνιστάται να… ανταποδώσεις το δάγκωμα, καθώς το ψάρι περιέχει μια ισχυρή τοξίνη, την τετροδοτοξίνη, η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία αν καταναλωθεί.

«Η τετροδοτοξίνη προκαλεί μυϊκή παράλυση, μπλοκάρει το νευρικό σύστημα και μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο», δήλωσε ο Στέφανος Καλογήρου, αναπληρωτής καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Για τον λόγο αυτό, η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά προϊόντων θαλασσινών που προέρχονται από την οικογένεια αυτών των ψαριών.

Δυστυχώς, η εξάλειψη της «μάστιγας» των λαγοκέφαλων αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση.

«Η δουλειά γίνεται πιο δύσκολη κάθε χρόνο», παραπονέθηκε ο 53χρονος ψαράς Κωστής Ζαβλακάκης.

Ορισμένοι αλιείς ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να επιδοτήσει τις προσπάθειες εξόντωσης των λαγοκέφαλων, ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται ήδη στη γειτονική Κύπρο ως κίνητρο.

Παραδόξως, το ωμό ψάρι-φούσκα θεωρείται εκλεκτό έδεσμα στην Ιαπωνία, όπου οι λάτρεις της γαστρονομίας απολαμβάνουν την ελαφριά αίσθηση ευφορίας που προκαλεί η κατανάλωση μικροσκοπικών ποσοτήτων της τοξίνης.

Ωστόσο, λόγω της επικινδυνότητας του πιάτου, μόνο πιστοποιημένοι και ειδικά εκπαιδευμένοι σεφ επιτρέπεται να το παρασκευάζουν.

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