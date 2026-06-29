Πειραιάς: Συνελήφθη 53χρονος για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αίγυπτο

Snapshot Συνελήφθη 53χρονος αλλοδαπός στον Πειραιά στις 26 Ιουνίου, κατόπιν διεθνούς εντάλματος από τις αιγυπτιακές αρχές.

Ο άνδρας κατηγορείται για ανθρωποκτονία που φέρεται να διέπραξε το 2013 στην Αίγυπτο με μαχαίρι.

Το θύμα της επίθεσης ήταν συμπατριώτης του 53χρονου και υπέκυψε στα τραύματά του.

Μετά τη σύλληψη, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην εισαγγελία για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Αστυνομικοί στην Αττική συνέλαβαν έναν 53χρονο αλλοδαπό στον Πειραιά, το μεσημέρι της 26ης Ιουνίου. Ο άνδρας ήταν καταζητούμενος με διεθνές ένταλμα από τις Αρχές της Αιγύπτου, επειδή κατηγορείται για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το 2013 στην Αίγυπτο φέρεται να είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε έναν συμπατριώτη του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στην εισαγγελία για τα περαιτέρω.