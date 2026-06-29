Ηλεία: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βάρδα - Καταστράφηκαν θερμοκήπια, κινδύνευσε εκκλησάκι

Snapshot Πυρκαγιάδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Βάρδα Ηλείας, ξεκινώντας από καλαμιώνες στην περιοχή της Κόμης.

Η φωτιά επεκτάθηκε προς θερμοκηπιακές εκτάσεις και απείλησε εκκλησάκι στην περιοχή Ψάρι.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 80 πυροσβέστες με 19 οχήματα, εθελοντές, 4 ομάδες πεζοπόρων, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο με ρίψεις νερού.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την επιχείρηση, δημιουργώντας νέες εστίες φωτιάς και κηλιδώσεις. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βάρδας Ηλείας. Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε καλαμιώνες στην περιοχή της Κόμης Βάρδας και γρήγορα επεκτάθηκε σε εκτάσεις με θερμοκήπια, κινούμενη προς την περιοχή Ψάρι.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 19 οχήματα, εθελοντές και 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας δυτικής Ελλάδας.

Την επιχείρηση συνδράμουν από αέρος με ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, στην περιοχή σπεύδει και ο Συντονιστής Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος με αρμοδιότητα τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά, Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γόντικας.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης από την φωτιά έχουν καταστραφεί θερμοκήπια ενώ κινδύνευσε και εκκλησάκι. Σημειώνεται ότι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δημιουργούν συνεχώς κηλιδώσεις και νέες εστίες, οι Πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες απο την φωτιά:

ilialive.gr

ilialive.gr

ilialive.gr