Κορινθία: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 57χρονη βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα

Snapshot Συνελήφθη 57χρονη στην Κορινθία για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα στον οικισμό Άρη στα Ίσθμια.

Η σύλληψη βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τη γυναίκα να βάζει φωτιά κοντά στο σπίτι της.

Η φωτιά περιορίστηκε από περαστικό που έριξε νερό με κουβά, πριν εξαπλωθεί περισσότερο.

Πρόκειται για το 9ο περιστατικό εμπρησμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται φέτος από την Πυροσβεστική, με 134 συνολικές συλλήψεις για παραβάσεις πυροπροστασίας έως 28 Ιουνίου 2026.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους και άμεση απόδοση ποινικών και διοικητικών ευθυνών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη μίας 57χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Κορινθία, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Κυρά Βρύση, στον οικισμό Άρη στα Ίσθμια σε ξηρά χόρτα.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης κινητοποιήθηκαν και στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τα οποία συνέδραμαν στη συλλογή στοιχείων.

Από την έρευνα εντοπίστηκε βιντεοληπτικό υλικό που έχει καταγράψει τη γυναίκα να βάζει τη φωτιά.

Στο πρώτο βίντεο που φέρνει στο φως το Newsbomb φαίνεται η γυναίκα να περπατά μαζί με τον σκύλο της και να πλησιάζει σε σημείο με ξερά χόρτα, πολύ κοντά στο σπίτι της. Στη συνέχεια σκύβει και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα απομακρύνεται.

Δείτε το βίντεο που φαίνεται η γυναίκα λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά στα ξερά χόρτα:

Σε δεύτερο βίντεο, φαίνονται οι φλόγες από τη φωτιά που έχει αρχίσει να εξαπλώνεται στα ξερά χόρτα. Φαίνεται ένα άλλο άτομο να τρέχει από το σπίτι του και με έναν κουβά να ρίχνει νερό για να περιορίσει την εστία.

Δείτε το βίντεο που η φωτιά φουντώνει μέσα σε δευτερόλεπτα και εξαπλώνεται γρήγορα:

Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η 57χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική πρόκειται για το 9ο περιστατικό εμπρησμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Από τις συνολικά 134 συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 28 Ιουνίου 2026 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας, οι 9 αφορούν εμπρησμό από πρόθεση, ποσοστό 6,72%, ενώ οι υπόλοιπες 125 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια, ποσοστό 93,28%.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών ευθυνών, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.

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