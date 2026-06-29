Συνελήφθη 57χρονη για εμπρησμό και πρόκληση φωτιάς στην Κόρινθο - Η ένατη σύλληψη για φέτος

Snapshot Συνελήφθη 57χρονη στην Κόρινθο για εμπρησμό από πρόθεση που προκάλεσε φωτιά σε ξηρά χόρτα.

Η φωτιά ξέσπασε στις 18:46 με χρήση γυμνής φλόγας από την κατηγορούμενη.

Πρόκειται για την ένατη σύλληψη για εμπρησμό από πρόθεση φέτος.

Έχουν γίνει συνολικά 134 συλλήψεις για παραβάσεις πυροπροστασίας, με το 93,28% των πυρκαγιών να οφείλεται σε αμέλεια.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους και επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη μία 57χρονη στην Κόρινθο για εμπρησμό από πρόθεση, καθώς φέρεται να προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξέσπασε στις 18:46 σε ξηρά χόρτα, την οποία φέρεται να προκάλεσε η γυναίκα χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Κορινθίας καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), κατέληξαν στη σύλληψη της γυναίκας η οποία πρόκειται να βρεθεί σήμερα ενώπιον εισαγγελέα.

Η ένατη σύλληψη φέτος

Πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρησμού από πρόθεση φέτος, σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα. Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 134 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας, με το 93,28% των πυρκαγιών να προκαλείται από αμέλεια.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος τονίζουν ότι παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών ευθυνών σε κάθε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας.

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