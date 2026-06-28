Καλλιθέα: Η συγκλονιστική στιγμή που η ένοικος του φλεγόμενου σπιτιού πηδά από το μπαλκόνι

Η 75χρονη ένοικος πήδηξε από το μπαλκόνι μετά από προτροπή περαστικών και διασώθηκε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Μιχάλης Παπαδάκος

Καλλιθέα: Η συγκλονιστική στιγμή που η ένοικος του φλεγόμενου σπιτιού πηδά από το μπαλκόνι
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
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  • Ένα διαμέρισμα στην Καλλιθέα καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά, με τους ένοικους να σώζονται την τελευταία στιγμή.
  • Η 75χρονη ένοικος πήδηξε από το μπαλκόνι μετά από προτροπή περαστικών και διασώθηκε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.
  • Ο ηλικιωμένος σύζυγός της βγήκε μόνος του από την πίσω πλευρά του σπιτιού και υπέστη ένα τραύμα στο πόδι.
  • Δύο πυροσβέστες και ένας νεαρός διανομέας που βοήθησε τη γυναίκα τραυματίστηκαν κατά την κατάσβεση και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
  • Ο γιος του ζευγαριού κατέρρευσε από την αγωνία μόλις έμαθε ότι οι γονείς του είναι καλά.
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Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφηκαν στην Καλλιθέα, όπου ένα διαμέρισμα τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς, με τους ένοικους να σώζονται την τελευταία στιγμή.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι, γλίτωσε στο... παρά πέντε, με τον άνδρα να καταφέρνει να βγει από την πίσω πλευρά της διώροφης κατοικίας που είχε τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ η σύζυγός του εγκλωβίστηκε και βγήκε στο μπαλκόνι για να μην «πνιγεί» από τους καπνούς.

Η 75χρονη γυναίκα, έπειτα από προτροπή περαστικών που έσπευσαν να βοηθήσουν, πήδηξε από το μπαλκόνι, όπου την συγκράτησαν οι παρευρισκόμενοι, με αποτέλεσμα να σωθεί χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Η στιγμή αυτή μάλιστα, καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο.

Ο ηλικιωμένος άνδρας κατάφερε να βγει μόνος του από την γκαραζόπορτα και σώθηκε και αυτός, αποκομίζοντας ένα τραύμα στο πόδι. Το ζευγάρι παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο.

Κατέρρευσε ο γιος των ηλικιωμένων ιδιοκτητών του σπιτιού

Λίγα λεπτά αργότερα, έφτασε στο σημείο ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, το σπίτι του οποίου τυλίχθηκε στις φλόγες στη συμβολή των οδών Αγίων Πάντων και Αριστείδου στην Καλλιθέα.

Μην γνωρίζοντας την κατάσταση της υγείας τους, έτρεχε αλλόφρων στο δρόμο και κρατώντας το σκυλάκι του, ρωτούσε πυροσβέστες, αστυνομικούς και γείτονες τι απέγιναν οι γονείς του.

Όταν έμαθε ότι είναι καλά, κατέρρευσε και ξέσπασε σε λυγμούς, πέφτοντας στις αγκαλιές των γειτόνων.

Τραυματίες δύο πυροσβέστες κι ένας νεαρός που έπιασε τη γυναίκα που έπεσε από το μπαλκόνι

Το ασθενοφόρο παρέλαβε έναν ακόμα τραυματία, ο οποίος σύμφωνα με τους γείτονες του ζευγαριού, ήταν ένας νεαρός διανομέας που έσπευσε να βοηθήσει τη γυναίκα όταν την είδε να πηδά στο κενό για να σωθεί. Άπαντες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, τραυματίστηκαν και δύο πυροσβέστες. Ο ένας είχε εγκαύματα στο πρόσωπο, ενώ ο άλλος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και του χορηγήθηκε οξυγόνο.

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