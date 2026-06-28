Καλλιθέα: Ο ένας ένοικος πρόλαβε και βγήκε, η σύζυγός του πήδηξε από το μπαλκόνι και την έπιασαν

Ένας άνδρας που βρισκόταν στο σημείο βοήθησε μια ηλικιωμένη γυναίκα να πηδήξει από το μπαλκόνι και την έπιασε σώζοντάς την.

Μιχάλης Παπαδάκος

Καλλιθέα: Ο ένας ένοικος πρόλαβε και βγήκε, η σύζυγός του πήδηξε από το μπαλκόνι και την έπιασαν
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
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  • Εκτεταμένη φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς διώροφο κτήριο στην Καλλιθέα και προκλήθηκε επιχείρηση κατάσβεσης.
  • Όλοι οι ένοικοι απεγκλωβίστηκαν, ενώ μία γυναίκα τραυματίστηκε πέφτοντας από το μπαλκόνι και υπέστη κατάγματα στα πόδια.
  • Δύο άτομα υπέστησαν εισπνευστικό έγκαυμα και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.
  • Ένας άνδρας που βρισκόταν στο σημείο βοήθησε μια ηλικιωμένη γυναίκα να πηδήξει από το μπαλκόνι και την έπιασε σώζοντάς την.
  • Η επιχείρηση συνεχίζεται με στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την ασφάλεια των κατοίκων.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς σε διώροφο κτήριο στην Καλλιθέα, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς. Απεγκλωβίστηκαν όλοι οι ένοικοι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, άτομο φέρεται να πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί και υπέστη κατάγματα στα πόδια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δύο άτομα υπέστησαν εισπνευστικό έγκαυμα και διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε Ερυθρό Σταυρό και Σωτηρία, αντίστοιχα.

«Της φώναξα, γιαγιά πήδα, και την έπιασα»

Συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία ενός άνδρα, ο οποίος περνούσε με το μηχανάκι του κάτω από το κτήριο που φλεγόταν. Όταν είδε την ηλικιωμένη να έχει βγει στο μπαλκόνι και να εκλιπαρεί για βοήθεια,

«Βλέπω ότι βγάζει καπνούς και η γιαγιά φώναζε "βοήθεια, βοήθεια". Παράτησα το μηχανάκι και της λέω "πήδα, πήδα" και την έπιασα στα χέρια μου μαζί με ένα ακόμα παιδί», είπε ο Ελληνοπόντιος που έκλεισε το μήνυμά του λέγοντας «το μόνο που θέλω είναι να είναι η γιαγιά καλά, ζήτω ο Πόντος».

Κατέρρευσε ο γιος των ηλικιωμένων ιδιοκτητών του σπιτιού

Λίγα λεπτά αργότερα, έφτασε στο σημείο ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, το σπίτι του οποίου τυλίχθηκε στις φλόγες στη συμβολή των οδών Αγίων Πάντων και Αριστείδου στην Καλλιθέα.

Μην γνωρίζοντας την κατάσταση της υγείας τους, έτρεχε αλλόφρων στο δρόμο και κρατώντας το σκυλάκι του, ρωτούσε πυροσβέστες, αστυνομικούς και γείτονες τι απέγιναν οι γονείς του.

Όταν έμαθε ότι είναι καλά, κατέρρευσε και ξέσπασε σε λυγμούς, πέφτοντας στις αγκαλιές των γειτόνων.

Δύο τραυματίες πυροσβέστες

Από τις αναθυμιάσεις τραυματίστηκαν και δύο πυροσβέστες. Ο ένας είχε εγκαύματα στο πρόσωπο, ενώ ο άλλος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και του χορηγήθηκε οξυγόνο.

[388036] ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
[388036] ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
[388036] ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
[388036] ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
[388036] ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
[388036] ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
[388036] ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
[388036] ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

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