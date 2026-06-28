Υπό έλεγχο η φωτιά σε ξενοδοχείο στην πλατεία Κάνιγγος - Ξεκίνησε από ηλεκτρικό πατίνι που εξερράγη

Συντονισμένες προσπάθειες για τον ασφαλή απεγκλωβισμό των ενοίκων - 40χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με εγκαύματα στα άκρα 

Σωτήρης Σκουλούδης

Υπό έλεγχο η φωτιά σε ξενοδοχείο στην πλατεία Κάνιγγος - Ξεκίνησε από ηλεκτρικό πατίνι που εξερράγη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πυρκαγιά σε ξενοδοχείο κοντά στην πλατε Κάνιγγ ξεκίνησε από έκρηξη ηλεκτρ πατινιού είσοδο τουτιρίου.
  • Στον απεγκλωβισμό των ενοίκων συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και ειδικά βραχιονοφόρα και κλιμακοφόρα οχήματα.
  • Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης και διάσωσης.
  • Η Τροχαία προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές κυκλοφορίας σε οδούς γύρω από το ξενοδοχείο για τη διευκόλυνση του έργου της Πυροσβεστικής.
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στην Πυροσβεστική έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα κοντά στην πλατεία Κάνιγγος.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, που προχώρησαν σε προληπτική εκκένωση των ενοίκων από τα μπαλκόνια των δωματίων τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά που έχει τεθεί υπό έλεγχο, ξεκίνησε από έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού στην είσοδο του ξενοδοχείου. Ένας αλλοδαπός, περίπου 40 ετών που περνούσε από το σημείο που ξέσπασε η φωτιά παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με εγκαύματα στα άκρα (χέρια και πόδια).

Οι τραυματίες είναι συνολικά τρεις και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Συγκεκριμένα, δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν με εγκαύματα και τραύματα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και ακόμη ένας με αναπνευστικά προβλήματα στο «Σωτηρία», σύμφωνα με τον επικεφαλής της επιχείρησης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Για την ταχεία κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία των πολιτών στήθηκε μεγάλη επιχείρηση. Συγκεκριμένα, στο σημείο κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν είκοσι πέντε πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Παράλληλα, λόγω των αυξημένων αναγκών διάσωσης, στο έργο των αρχών συνδράμουν ένα ειδικό βραχιονοφόρο καθώς και ένα κλιμακοφόρο όχημα.

Εξαιτίας του περιστατικού και για τη διευκόλυνση του έργου της Πυροσβεστικής, η Τροχαία προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τρίτης Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλατείας Ομονοίας έως την οδό Βερανζέρου. Επιπλέον, κλειστή παραμένει η οδός Βερανζέρου από το ύψος της οδού Πατησίων έως τη συμβολή της με την Τρίτη Σεπτεμβρίου.

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