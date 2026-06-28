Πώς ξέσπασε η φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια – Μαρτυρίες στο Newsbomb

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο χώρο του ξενοδοχείου, όπου βρίσκεται μία αποθήκη – Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής

Σωτήρης Σκουλούδης

Πώς ξέσπασε η φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια – Μαρτυρίες στο Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη ισογείου ξενοδοχείου στην οδό Δώρου 5, στην Αθήνα, πιθανόν από έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού που φόρτιζε στην αποθήκη.
  • Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο με εγκαύματα και τραύματα μεταφέρθηκαν στον «Ερυθρό Σταυρό» και ένας με αναπνευστικά προβλήματα στο «Σωτηρία».
  • Η πυρκαγιά κατασβέστηκε μέσα σε μισή ώρα χωρίς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους, με τη συμμετοχή 25 πυροσβεστών και 7 οχημάτων.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της φωτιάς.
  • Λόγω του συμβάντος, έγιναν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή με διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς 3ης Σεπτεμβρίου και Βερανζέρου.
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Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στην οδό Δώρου 5.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε λειτουργία και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρέθηκαν άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Μάλιστα, εγκλωβίστηκαν άνθρωποι στα μπαλκόνια του ξενοδοχείου και η κινητοποίηση ήταν μεγάλη.

Η πυρκαγιά κατεσβέσθη σε χρονικό διάστημα μισής ώρας χωρίς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους, όπως ενημέρωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής διερευνά τα αίτια της φωτιάς.

Πάντως, μαρτυρίες κάνουν λόγο για έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού που –σύμφωνα με πληροφορίες– φόρτιζε μέσα σε αποθήκη με είδη ρουχισμού.

Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες

Οι τραυματίες από το συμβάν είναι συνολικά τρεις και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Συγκεκριμένα, δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν με εγκαύματα και τραύματα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και ακόμη ένας με αναπνευστικά προβλήματα στο «Σωτηρία», σύμφωνα με τον επικεφαλής της επιχείρησης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ λόγω των αυξημένων αναγκών διάσωσης συνέδραμε ειδικό βραχιονοφόρο καθώς και ένα κλιμακοφόρο όχημα.

Η Τροχαία προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλατείας Ομονοίας έως την οδό Βερανζέρου. Επιπλέον, κλειστή παραμένει η οδός Βερανζέρου από το ύψος της οδού Πατησίων έως τη συμβολή με την 3ης Σεπτεμβρίου.

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