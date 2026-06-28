Φωτιά τώρα σε ξενοδοχείο στην πλατεία Κάνιγγος - Στα μπαλκόνια οι ένοικοι

Συναγερμός στην Πυροσβεστική  για πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας

Μίλτος Τσεκούρας

Φωτιά τώρα σε ξενοδοχείο στην πλατεία Κάνιγγος - Στα μπαλκόνια οι ένοικοι
EUROKINISSI, φωτογραφία αρχείου.
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στην οδό Δώρου, κοντά στην πλατεία Κάνιγγος στο κέντρο της Αθήνας.
  • Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα και βραχιονοφόρο όχημα για τον έλεγχο της φωτιάς.
  • Η φωτιά ξεκίνησε σε αποθηκευτικό χώρο με ιματισμό στο ισόγειο του κτηρίου.
  • Πυροσβέστες ανεβαίνουν στους ορόφους για να καθησυχάσουν τους ενοίκους, ενώ η περιοχή παραμένει προσωρινά αποκλεισμένη.
  • Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής 28 Ιουνίου σε ξενοδοχείο στην οδό Δώρου, κοντά στην πλατεία Κάνιγγος, στο κέντρο της Αθήνας, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο κτήριο.

Άμεσα εκλήθη η Πυροσβεστική Υπηρεσία και στο σημείο επιχειρούν συνολικά 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση σε άλλους ορόφους του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο με ιματισμό στο ισόγειο. Πυροσβέστες ανεβαίνουν στους ορόφους για να καθησυχάσουν τους ενοίκους, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν βγει στα μπαλκόνια Η περιοχή παραμένει προσωρινά αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Eurokinissi

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