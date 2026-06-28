Φωτιά τώρα σε ξενοδοχείο στην πλατεία Κάνιγγος - Στα μπαλκόνια οι ένοικοι

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στην οδό Δώρου, κοντά στην πλατεία Κάνιγγος στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα και βραχιονοφόρο όχημα για τον έλεγχο της φωτιάς.

Η φωτιά ξεκίνησε σε αποθηκευτικό χώρο με ιματισμό στο ισόγειο του κτηρίου.

Πυροσβέστες ανεβαίνουν στους ορόφους για να καθησυχάσουν τους ενοίκους, ενώ η περιοχή παραμένει προσωρινά αποκλεισμένη.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής 28 Ιουνίου σε ξενοδοχείο στην οδό Δώρου, κοντά στην πλατεία Κάνιγγος, στο κέντρο της Αθήνας, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο κτήριο.

Άμεσα εκλήθη η Πυροσβεστική Υπηρεσία και στο σημείο επιχειρούν συνολικά 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση σε άλλους ορόφους του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο με ιματισμό στο ισόγειο. Πυροσβέστες ανεβαίνουν στους ορόφους για να καθησυχάσουν τους ενοίκους, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν βγει στα μπαλκόνια Η περιοχή παραμένει προσωρινά αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

Eurokinissi

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