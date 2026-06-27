Χανιά: Σύλληψη 45χρονης για εμπρησμό από πρόθεση

Η 45χρονη συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:45, στη θέση «Μονή Αγίου Γεωργίου»

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Χανιά: Σύλληψη 45χρονης για εμπρησμό από πρόθεση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 45χρονη Ουκρανή στα Χανιά για εμπρησμό από πρόθεση σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 26 Ιουνίου 2026 στη θέση «Μονή Αγίου Γεωργίου».
  • Η γυναίκα έβαλε φωτιά σε σωρό με προσωπικά αντικείμενα πάνω σε ξηρά χόρτα, δημιουργώντας κίνδυνο επέκτασης της πυρκαγιάς κοντά σε δασική βλάστηση.
  • Το όχημα της δράστιδας βρέθηκε σταθμευμένο σε οικία και η ίδια ομολόγησε την πράξη της, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον της.
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Σύλληψη 45χρονης αλλοδαπής για εμπρησμό από πρόθεση πραγματοποίησαν στα Χανιά, υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Χανίων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στη σύλληψη της 45χρονης, υπηκόου Ουκρανίας, προχώρησαν οι άνθρωποι της Πυροσβεστικής και αστυνομικοί, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:45, στη θέση «Μονή Αγίου Γεωργίου», στην περιοχή Χαρωδιά Μουρνιών Χανίων, ύστερα από καταγγελία πολίτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και σχετική ενημέρωση, η 45χρονη τοποθέτησε προσωπικά της αντικείμενα σε σωρό και προέβη στην καύση τους με γυμνή φλόγα σε έκταση με ξηρά χόρτα, δημιουργώντας κίνδυνο εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς, καθώς σε πολύ μικρή απόσταση υπήρχε δασική βλάστηση.

Μετά την πράξη της διέφυγε με όχημα που έφερε ουκρανικές πινακίδες κυκλοφορίας. Ύστερα από άμεσες ενέργειες των ανακριτικών υπαλλήλων του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χανίων και με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, το όχημα εντοπίστηκε σταθμευμένο σε αύλειο χώρο οικίας στην περιοχή των Χανίων. Η δράστιδα συνελήφθη, ομολόγησε την πράξη της και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Η συγκεκριμένη γυναίκα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση του αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 27η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 480 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 544.579,79 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 126 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 118 (93,65%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 (6,35%) πυρκαγιές από πρόθεση.

Όπως επισημαίνεται, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

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