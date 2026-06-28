Καλλιθέα: Φωτιά σε διώροφη κατοικία - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, μεταξύ των οποίων και γερανοφόρο όχημα.
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- Φωτιά ξέσπασε σε διώροφη κατοικία στην Καλλιθέα, με επέκταση στον δεύτερο όροφο και σε παρακείμενο οικόπεδο.
- Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, μεταξύ των οποίων και γερανοφόρο όχημα.
- Η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη και έχει γεμίσει καπνούς.
- Η Αστυνομία έχει εφαρμόσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γύρω περιοχή λόγω της επιχείρησης.
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στην Καλλιθέα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να έχει σπεύσει στο σημείο με μεγάλη δύναμη, καθώς πρόκειται για πυκνοκατοικημένη περιοχή, η οποία έχει «πνιγεί» στους καπνούς.
Το διώροφο κτήριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίων πάντων και Αριστείδου στην Καλλιθέα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο και επεκτάθηκε στον δεύτερο και σε παρακείμενο οικόπεδο.
Στο σημείο επιχειρούν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής, το ένα γερανοφόρο, καθώς και 24 πυροσβέστες, ενώ η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γύρω περιοχή.
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