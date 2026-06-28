Καλλιθέα: Φωτιά σε διώροφη κατοικία - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε διώροφη κατοικία στην Καλλιθέα, με επέκταση στον δεύτερο όροφο και σε παρακείμενο οικόπεδο.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, μεταξύ των οποίων και γερανοφόρο όχημα.

Η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη και έχει γεμίσει καπνούς.

Η Αστυνομία έχει εφαρμόσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γύρω περιοχή λόγω της επιχείρησης. Snapshot powered by AI

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στην Καλλιθέα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να έχει σπεύσει στο σημείο με μεγάλη δύναμη, καθώς πρόκειται για πυκνοκατοικημένη περιοχή, η οποία έχει «πνιγεί» στους καπνούς.

Το διώροφο κτήριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίων πάντων και Αριστείδου στην Καλλιθέα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο και επεκτάθηκε στον δεύτερο και σε παρακείμενο οικόπεδο.

Στο σημείο επιχειρούν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής, το ένα γερανοφόρο, καθώς και 24 πυροσβέστες, ενώ η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γύρω περιοχή.

#Πυρκαγιά σε διώροφο κτήριο στην Καλλιθέα Αττικής. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2026

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