Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Διασωληνωμένος ο 40χρονος ιδιοκτήτης του πατινιού

Snapshot Ο 40χρονος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στην Ομόνοια διασωληνώθηκε με σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εγκαυμάτων του ΚΑΤ.

Η φωτιά στο ξενοδοχείο προκλήθηκε από έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού κατά τη φόρτιση στο ισόγειο.

Ένας 50χρονος Αιγύπτιος νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα και τραύματα από προσπάθεια διαφυγής.

Ένας 52χρονος αλλοδαπός διακομίσθηκε με ήπια αναπνευστικά προβλήματα, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν είναι κρίσιμη.

Ένας άνδρας μεταφέρθηκε προληπτικά στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών λόγω αυξημένης αρτηριακής πίεσης κατά το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Διασωληνώθηκε ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στην Ομόνοια το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες ύστερα από έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού το μεσημέρι της Κυριακής.

Ο 40χρονος ιδιοκτήτης, ιρανικής καταγωγής, διασωληνώθηκε καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. Ο άτυχος άνδρας υπέστη σοβαρά εγκαύματα και διακομίσθηκε αρχικά στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου διασωληνώθηκε.

Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στη Μονάδα Εγκαυμάτων του ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή. Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» νοσηλεύεται ένας 50χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, ενώ φέρει τραύματα στο κεφάλι και στην κοιλιακή χώρα που υπέστη στην προσπάθειά του να βγει από το φλεγόμενο κτήριο. Παράλληλα, ένας ακόμη 52χρονος αλλοδαπός διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία» με ήπια αναπνευστικά προβλήματα και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Τέλος, ακόμη ένας άνδρας διακομίστηκε προληπτικά στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, καθώς παρουσίασε αυξημένη αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Τα αίτια διερευνά το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η φωτιά ξεκίνησε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξερράγη ενώ το φόρτιζε ένοικος στο ισόγειο του ξενοδοχείου.

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