Υπό μερικό έλεγχο οι πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην Κορινθία

Snapshot Οι πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην Κορινθία, στο Αγγελόκαστρο και στην Άνω Αλμυρή, έχουν τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 116 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν γρήγορα τις πυρκαγιές, αποτρέποντας την εξάπλωσή τους χωρίς να απειληθούν κατοικίες ή υποδομές.

Υποστηρικτικά έργα παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθούσε το συμβάν με drone οπτικής και θερμικής κάμερας.

Κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της Κορινθίας διερευνά τα αίτια των πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Υπό μερικό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην Κορινθία και συγκεκριμένα στο Αγγελόκαστρο και στην 'Ανω Αλμυρή.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για την αντιμετώπισή τους κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Συγκεκριμένα, για την κατάσβεσή τους κινητοποιήθηκαν 116 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 32 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρά την ταυτόχρονη εκδήλωση των δύο πυρκαγιών με διάφορα ενός λεπτού, οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν και τις δύο πυρκαγιές σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους ενώ από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Κορίνθιας, έχει μεταβεί στις περιοχές των πυρκαγιών για την διερεύνηση των αιτίων τους.

Τέλος, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

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