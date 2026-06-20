Θεσσαλονίκη: Κλείνει ο Περιφερειακός λόγω εργασιών για το Flyover

Τα οχήματα που κινούνται στην προαναφερθείσα κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Θεσσαλονίκη: Κλείνει ο Περιφερειακός λόγω εργασιών για το Flyover
ΕΛΛΑΔΑ
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Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών θα ισχύσει σήμερα το βράδυ από τις 23.00 έως και τις 05.00 αύριο το πρωί, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο του Flyover.

Τα οχήματα που κινούνται στην προαναφερθείσα κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Στο εν λόγω τμήμα της Περιφερειακής Οδού θα αποκλεισθεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων.

«Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με την πληροφοριακή σήμανση που θα τοποθετηθεί και τις υποδείξεις της Τροχαίας”, σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας:

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι το Σάββατο (20/06/2026) κατά τις ώρες 23:00 έως 05:00 της επομένης,θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων).

– Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά (οχήματα διερχόμενα από ΤΙΤΑΝ),στο ύψος του Κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον Κλάδο Εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου πόλης (ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού).

– Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού (ρεύμα προς Ανατολικά) θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη (Ευκαρπία) και θα κατευθύνονται μέσω του Κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού.

Επισημαίνεται ότι δεν θα διεξάγεται η είσοδος των οχημάτων προς την Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα πορείας προς Ανατολικά) από την ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων, ενώ η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά θα διεξάγεται κανονικά.

Πότε ξανά θα κλείσει ο περιφερειακός λόγω Flyover

Από αύριο μέχρι και την Τρίτη (23/06/2026 και κατά τις ώρες 23:00 εκάστης ημέρας έως 05:00 της επομένης, θα εφαρμόζεται αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας).

Συγκεκριμένα:

– Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

– Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

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