Λουτράκι: Λαγοκέφαλος επιτέθηκε σε λουόμενους και τους έστειλε στο νοσοκομείο

Snapshot Δύο άτομα τραυματίστηκαν από δαγκώματα λαγοκέφαλου στο Λουτράκι και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες.

Τα τραύματα προκάλεσαν έντονο πόνο στους τραυματίες.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους λουόμενους και ερασιτέχνες αλιείς της περιοχής.

Ο λαγοκέφαλος είναι γνωστός για τα ισχυρά του δόντια και μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί και συστήνεται αυξημένη προσοχή σε περιοχές με παρουσία λαγοκέφαλου. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό που σημειώθηκε στο Λουτράκι, όταν δύο άτομα τραυματίστηκαν από λαγοκέφαλο κατά τη διάρκεια θαλάσσιας δραστηριότητας.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, οι δύο τραυματίες δέχθηκαν δαγκώματα από το ψάρι, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Οι ίδιοι φέρεται να υπέστησαν έντονο πόνο από τα τραύματα που προκλήθηκαν.

Το συμβάν έχει προκαλέσει ανησυχία στους λουόμενους και στους ερασιτέχνες αλιείς της περιοχής, καθώς ο λαγοκέφαλος είναι είδος γνωστό για τα ισχυρά δόντια του και μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό, ενώ απευθύνεται σύσταση για αυξημένη προσοχή σε όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου έχει καταγραφεί η παρουσία του συγκεκριμένου είδους.

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