Φωτιά Εύβοια: Χωρίς ενεργό μέτωπο - Σε ολονύχτια επιφυλακή η Πυροσβεστική

Snapshot Η πυρκαγιά ξέσπασε μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων στον Δήμο Καρύστου βρίσκεται σε εξέλιξη με βελτιωμένη εικόνα σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 120 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρες ομάδες, 35 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, με υποστήριξη υδροφόρων και μηχανημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση προκαλώντας νέες εστίες και δυσκολίες στα εναέρια μέσα λόγω αναταράξεων και εμποδίων όπως καλώδια υψηλής τάσης και ανεμογεννήτριες.

Τα εναέρια μέσα θα επιχειρούν μέχρι το σούρουπο για να υποστηρίξουν τις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες θα παραμείνουν στην περιοχή και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112 για ετοιμότητα και απομάκρυνση των κατοίκων των περιοχών Μεσοχώρια και Ραπταίοι. Snapshot powered by AI

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Εύβοια στην περιοχή μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων στο Δήμο Καρύστου.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, η εικόνα της φωτιάς είναι καλύτερη και κοντεύει σχεδόν να σβήσει καθώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν σε επιφυλακή όλη τη νύχτα για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής καθώς στη μάχη με τις φλόγες έπεσαν 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης, της 10ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 35 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Παράλληλα συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Δύο μηνύματα απο το 112

Γαι την μεγάλη φωτιά ενεργοποιήθηκε και ο κρατικός μηχανιμσό 112 δύο φορές και συγκεκριμένα:

στις 17:05 για ετοιμότητα στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι και

στις 17.58 για απομάκρυνση από τις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι προς Στύρα

Δείτε βίντεο από το σημείο της πυρκαγιάς:

Δείτε περισσότερες εικόνες από την πυρκαγιά και τις προσπάθειες των πυροσβεστών να τη θέσουν υπό έλεγχο:

Με πληροφορίες από eviaonline.gr, psaxna.gr