Θρίλερ στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου: Νεκρός 70χρονος εντοπίστηκε γυμνός στην άκρη του δρόμου

Snapshot Ένας 70χρονος βρέθηκε νεκρός και γυμνός στην είσοδο του χωριού Αγγελόκαστρο Αγρινίου στις 20 Ιουνίου 2026.

Τον άνδρα εντόπισαν παιδιά που ειδοποίησαν οδηγό δίκυκλου, η οποία κάλεσε την Αστυνομία.

Η Αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και διενεργεί προανάκριση για τα αίτια θανάτου.

Ο 70χρονος ζούσε μόνος του στο Αγγελόκαστρο.

Αναμένεται η εξέταση από ιατροδικαστή για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Θρίλερ στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου, όπου ένας 70χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην είσοδο του χωριού.

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τον άτυχο άνδρα, εντόπισαν παιδιά που βρίσκονταν στην περιοχή. Τα παιδιά σταμάτησαν διερχόμενη οδηγό δίκυκλου, η οποία ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 70χρονος.

Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τα ρούχα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 70χρονος ζούσε μόνος του στο Αγγελόκαστρο.

Στο σημείο αναμένεται ο ιατροδικαστής, ο οποίος θα προχωρήσει στην προβλεπόμενη εξέταση, ενώ τα ευρήματά του αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου.

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