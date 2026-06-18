Εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ Πάτρας: 62χρονος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε εργοστάσιο

Ο 62χρονος φέρει κάταγμα στο πόδι και βαριά χτυπήματα στα πλευρά και σε διάφορα σημεία του σώματός του

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ Πάτρας: 62χρονος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε εργοστάσιο
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 62χρονος ελαιοχρωματιστής τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασίας στη ΒΙΠΕ Πάτρας, με κάταγμα στο πόδι και βαριά χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.
  • Ο τραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, με σταθερή κατάσταση και χωρίς απειλή για τη ζωή του.
  • Τα συνδικάτα κατηγορούν την εργοδοσία της «ΙΡΙΔΑ Α.Ε.» για έλλειψη μέτρων ασφαλείας και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας που οδήγησαν στο ατύχημα.
  • Η Επιθεώρηση Εργασίας κλήθηκε να ερευνήσει τις συνθήκες του ατυχήματος και να καταγράψει το συμβάν.
  • Τα συνδικάτα καλούν σε απεργιακή κινητοποίηση στις 24 Ιουνίου και διεκδικούν βελτίωση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και καθιέρωση 7ωρου–5ήμερου–35ωρου.
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Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας παραγωγής ιχθυοτροφών στη Βιομηχανική Ζώνη (ΒΙΠΕ) της Πάτρας, με θύμα έναν 62χρονο εργαζόμενο.

Σύμφωνα με τηn ανακοίνωση του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας ο 62χρονος ελαιοχρωματιστής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Συγκεκριμένα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο εργαζόμενος έπεσε, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο πόδι, καθώς και βαριά χτυπήματα στα πλευρά και σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Ο τραυματίας διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με την κατάσταση της υγείας του να εξελίσσεται ομαλά και να μην διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Παρέμβαση των συνδικάτων

Από την πρώτη στιγμή, αντιπροσωπεία από το Συνδικάτο Οικοδόμων Πάτρας και το Σωματείο Εργαζομένων στα Τρόφιμα-Ποτά Ν. Αχαΐας βρέθηκε στο πλευρό του 62χρονου. Παράλληλα, τα σωματεία κάλεσαν την Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να καταγράψει επίσημα το συμβάν και να προχωρήσει στον έλεγχο των συνθηκών του ατυχήματος.

Με κοινή τους ανακοίνωση, οι διοικήσεις των δύο συνδικάτων καταγγέλλουν την εργοδοσία της «ΙΡΙΔΑ Α.Ε.», επισημαίνοντας ότι φέρει την κύρια ευθύνη για τη λήψη και την τήρηση των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας εντός του εργοστασίου, ανεξάρτητα από το αν οι εργασίες εκτελούνται από προσωπικό της εταιρείας ή από εξωτερικούς εργολάβους. Κάνουν λόγο για ανύπαρκτα μέτρα προστασίας και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας που οδήγησαν στον τραυματισμό του εργαζόμενου.

Με πληροφορίες από pelop.gr

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