Αττική Οδός: Κλειστή η είσοδος από Βάρη–Κορωπί λόγω εργασιών

Snapshot Η είσοδος από Βάρη

Κορωπί προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό θα κλείσει από τις 22:00 της Πέμπτης 18/06/2026 έως τις 06:00 της Παρασκευής 19/06/2026 λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Κατά το κλείσιμο, οι οδηγοί θα ακολουθούν εναλλακτική διαδρομή μέσω του Κόμβου K1 με κατάλληλη σήμανση.

Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει μέτρα ασφαλείας και έχει τοποθετήσει προσωρινές σημάνσεις για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των οδηγών.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να δείχνουν προσοχή στη σήμανση κατά τη διάρκεια των εργασιών. Snapshot powered by AI

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε το βράδυ στον κλάδο εισόδου από Βάρη-Κορωπί στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού εξαιτίας εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Ο συγκεκριμένος κλάδος εισόδου της Αττικής Οδού θα παραμείνει κλειστός κατά τις παρακάτω νυχτερινές ώρες: από τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης 18/06/2026 έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 19/06/2026, οπότε και θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, όσοι οδηγοί έρχονται από Βάρη-Κορωπί με προορισμό την Ελευσίνα θα μπορούν να ακολουθούν την παρακάτω διαδρομή. Για τη διευκόλυνση των οδηγών, επισημαίνεται ότι θα υπάρχει και σχετική σήμανση.

Αττική Οδός με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο

Έξοδος στον Κόμβο K1 (σήμανση προς «Τοπικές Οδοί»)

Στροφή αριστερά (σήμανση προς «Αθήνα»)

Είσοδος ξανά στην Αττική Οδό στον Κόμβο K1 (σήμανση προς «Αθήνα»)

Κατεύθυνση προς Ελευσίνα-Αθήνα

Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.

Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.