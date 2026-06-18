Αττική Οδός: Κλειστή η είσοδος από Βάρη–Κορωπί λόγω εργασιών
Ο κλάδος εισόδου στην Αττική Οδό θα παραμείνει κλειστός έως τις 6:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής
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- Η είσοδος από Βάρη
- Κορωπί προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό θα κλείσει από τις 22:00 της Πέμπτης 18/06/2026 έως τις 06:00 της Παρασκευής 19/06/2026 λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης.
- Κατά το κλείσιμο, οι οδηγοί θα ακολουθούν εναλλακτική διαδρομή μέσω του Κόμβου K1 με κατάλληλη σήμανση.
- Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει μέτρα ασφαλείας και έχει τοποθετήσει προσωρινές σημάνσεις για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των οδηγών.
- Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να δείχνουν προσοχή στη σήμανση κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε το βράδυ στον κλάδο εισόδου από Βάρη-Κορωπί στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού εξαιτίας εργασιών ασφαλτόστρωσης.
Ο συγκεκριμένος κλάδος εισόδου της Αττικής Οδού θα παραμείνει κλειστός κατά τις παρακάτω νυχτερινές ώρες: από τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης 18/06/2026 έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 19/06/2026, οπότε και θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, όσοι οδηγοί έρχονται από Βάρη-Κορωπί με προορισμό την Ελευσίνα θα μπορούν να ακολουθούν την παρακάτω διαδρομή. Για τη διευκόλυνση των οδηγών, επισημαίνεται ότι θα υπάρχει και σχετική σήμανση.
Αττική Οδός με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο
- Έξοδος στον Κόμβο K1 (σήμανση προς «Τοπικές Οδοί»)
- Στροφή αριστερά (σήμανση προς «Αθήνα»)
- Είσοδος ξανά στην Αττική Οδό στον Κόμβο K1 (σήμανση προς «Αθήνα»)
- Κατεύθυνση προς Ελευσίνα-Αθήνα
Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.
Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.