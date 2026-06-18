Αττική Οδός: Κλειστή η είσοδος από Βάρη–Κορωπί λόγω εργασιών

Ο κλάδος εισόδου στην Αττική Οδό θα παραμείνει κλειστός έως τις 6:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής

Γιάννης Καλύβας

Αττική Οδός: Κλειστή η είσοδος από Βάρη–Κορωπί λόγω εργασιών
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η είσοδος από Βάρη
  • Κορωπί προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό θα κλείσει από τις 22:00 της Πέμπτης 18/06/2026 έως τις 06:00 της Παρασκευής 19/06/2026 λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης.
  • Κατά το κλείσιμο, οι οδηγοί θα ακολουθούν εναλλακτική διαδρομή μέσω του Κόμβου K1 με κατάλληλη σήμανση.
  • Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει μέτρα ασφαλείας και έχει τοποθετήσει προσωρινές σημάνσεις για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των οδηγών.
  • Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να δείχνουν προσοχή στη σήμανση κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Snapshot powered by AI

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε το βράδυ στον κλάδο εισόδου από Βάρη-Κορωπί στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού εξαιτίας εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Ο συγκεκριμένος κλάδος εισόδου της Αττικής Οδού θα παραμείνει κλειστός κατά τις παρακάτω νυχτερινές ώρες: από τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης 18/06/2026 έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 19/06/2026, οπότε και θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, όσοι οδηγοί έρχονται από Βάρη-Κορωπί με προορισμό την Ελευσίνα θα μπορούν να ακολουθούν την παρακάτω διαδρομή. Για τη διευκόλυνση των οδηγών, επισημαίνεται ότι θα υπάρχει και σχετική σήμανση.

Αττική Οδός με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο

  • Έξοδος στον Κόμβο K1 (σήμανση προς «Τοπικές Οδοί»)
  • Στροφή αριστερά (σήμανση προς «Αθήνα»)
  • Είσοδος ξανά στην Αττική Οδό στον Κόμβο K1 (σήμανση προς «Αθήνα»)
  • Κατεύθυνση προς Ελευσίνα-Αθήνα

Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.

Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ποινή σε 48χρονο Ρεθυμνιώτη που έκανε το γραφείο του Δημάρχου «γυαλιά-καρφιά»

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:49ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Ικονίου Θεόληπτος, Ιεράρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου

22:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ζάππειο: Έναρξη του «Φεστιβάλ Ολυμπίων» στις 21 Ιουνίου με τη Big Band του Δήμου Αθηναίων

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Ξεπέρασαν τους 200 οι νεκροί από τον Έμπολα - Τι φοβούνται οι αρχές

22:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κι όμως: Ο Τομ Χανκς δεν ήταν η πρώτη επιλογή για το Forrest Gump

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Συρία - Νοσοκομείο κολαστήριο: Αφαίρεσαν το συκώτι ζωντανού κρατουμένου και το μεταμόσχευσαν

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 18/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.100.000 ευρώ

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κλειστή η είσοδος από Βάρη–Κορωπί λόγω εργασιών

21:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κρίσιμες ώρες για τον Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μηχανική υποστήριξη αναπνοής

21:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Καλοκαιρία με συννεφιά και βροχές στα ορεινά - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νεκρή για πάνω από 20 ημέρες η 83χρονη μέσα στο σπίτι της – Τι έδειξε η ιατροδικαστική έρευνα

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Κατάπαυση του πυρός παντού» – Αναφορά σε Ισραήλ, Χεζμπολάχ και Λίβανο

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: «Σκόραραν και οι οπαδοί» - Άλμα στις πωλήσεις προφυλακτικών μετά τη νίκη της Αγγλίας

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σε δίμηνη αργία ο δήμαρχος Κασσάνδρας για τη λειτουργία του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι

21:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οριστικά εκτός με Αϊτή ο Νεϊμάρ – Πότε θα είναι έτοιμος να επιστρέψει

21:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσεχία - Νότια Αφρική 1-1: Ο Μοκοένα απάντησε στο γκολ του Σαντίλεκ και τα πάντα έμειναν ανοιχτά

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ενέκρινε το μνημόνιο κατανόησης Ιράν-ΗΠΑ παρά τις επιφυλάξεις - «Ο Τραμπ ενήργησε από απελπισία»

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Κατέστρεψαν με έκρηξη παλιούς καδοφόρους εκσκαφείς της ΔΕΗ - Δείτε βίντεο

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Η Μόσχα απαντά: Ο Λαβρόφ προειδοποιεί με μαζικά πλήγματα και η Ζαχάροβα απειλεί το ΝΑΤΟ με καταστροφή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός σε βάφτιση στην Κρήτη: Ιερέας έδιωξε τους νονούς και σταμάτησε το μυστήριο

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Συρία - Νοσοκομείο κολαστήριο: Αφαίρεσαν το συκώτι ζωντανού κρατουμένου και το μεταμόσχευσαν

18:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Φθιώτιδας : Εξιτήριο μετά το χειρουργείο για αφαίρεση καλοήθους όγκου της υπόφυσης

18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

22:49ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Ικονίου Θεόληπτος, Ιεράρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Ραντεβού στον ουρανό: Μην χάσετε την αποψινή σπάνια ευθυγράμμιση των τεσσάρων πλανητών - Σελήνη, Αφροδίτη, Δίας και Ερμής σε απόλυτη... τάξη

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF, NOAA και NASA για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στην Ελλάδα

20:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι βοριάδες και το νέο στοιχείο από την Κυριακή - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέρα προς μέρα

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φειδίας καταψήφισε την καταδίκη της Τουρκίας από την ευρωβουλή – «Σαν γυναίκα που πάει με άλλους»

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ούτε DNA και αποτύπωμα

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Λύνεται το τραγικό μυστήριο με τα 6 παιδιά της πρωταθλήτριας σκακιού - Όλα νεκρά

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητη εικόνα στην Πάρο: Βρήκαν γερακοχελώνα – είδος υπό εξαφάνιση κρεμασμένη σαν «διακοσμητικό»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 18/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.100.000 ευρώ

17:33ΕΛΛΑΔΑ

«Έχει γύφτικη ομορφιά» - «Από γύφτο δεν περίμενα κάτι καλύτερο»: Καβγάς στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής μεταξύ Παϊτέρη και Λατινοπούλου

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Τελευταίο τσιγάρο πριν τη βουτιά στο κενό

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στη Βρετανία: «Υπόθεση Πελικό» με σύζυγο που νάρκωνε και εξέδιδε τη γυναίκα του - Ξύπνησε μέσα στη νύχτα και διαπίστωσε ότι ένας άγνωστος άνδρας τη βίαζε

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμός στη Βρετανία: 30χρονος πέταξε τρίχρονο νήπιο στους κροκόδειλους - Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι 5 πιο επικίνδυνες παραλίες στην Ελλάδα - Όσα πρέπει να ξέρετε πριν βουτήξετε

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Θρίλερ με ανατροπές και νέα στοιχεία – Στο μικροσκόπιο μαρτυρίες από το περιβάλλον της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ