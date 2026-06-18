Γονείς καταγγέλλουν έφοδο αστυνομικών σε σχολική γιορτή στα βόρεια προάστια - Τι συνέβη

Στο σημείο έσπευσαν 6 μηχανές της Ομάδας ΔΙΑΣ και 2 περιπολικά οχήματα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Γονείς καταγγέλλουν έφοδο αστυνομικών σε σχολική γιορτή στα βόρεια προάστια - Τι συνέβη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αστυνομική επιχείρηση με 6 μηχανές ΔΙΑΣ και 2 περιπολικά πραγματοποιήθηκε σε σχολική γιορτή στα βόρεια προάστια, μετά από καταγγελία για μπούλινγκ με θύμα τον γιο αστυνομικού.
  • Συνελήφθη 12χρονος με κατηγορία απειλής προς τον γιο του αστυνομικού, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα.
  • Ο αστυνομικός πατέρας του θύματος ανέφερε ότι ο γιος του είχε υποστεί μπούλινγκ και ξυλοδαρμό στο προηγούμενο σχολείο, γεγονός που οδήγησε στην αλλαγή σχολείου.
  • Ο πατέρας κατέθεσε μηνύσεις κατά του διοικητή και αξιωματικού υπηρεσίας για παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση.
  • Ο αστυνομικός απέστειλε πολυσέλιδη επιστολή σε αρμόδιους φορείς ζητώντας μέτρα για την προστασία του παιδιού του.
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Την αντίδραση γονέων προκάλεσε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στα βόρεια προάστια Αττικής.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν μετά από καταγγελία για περιστατικό μπούλινγκ με θύμα το γιο ενός αστυνομικού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα (15/6) σε εμπορικό κέντρο όπου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου των βορείων προαστίων είχε οργανώσει σχολική γιορτή.

Στο σημείο έσπευσαν 6 μηχανές της Ομάδας ΔΙΑΣ και 2 περιπολικά οχήματα.

«Μπήκανε μέσα οι αστυνομικοί, γύρω στα 15 άτομα, και τα παιδιά τρομάξανε που είδαν τόσους αστυνομικούς ένστολους με πλήρη εξοπλισμό και κάποιος ήταν με full face, μπήκε μέσα με μάσκα. Ακούστηκε ότι κάποιο παιδί έκανε μπούλινγκ στο άλλο. Μάθαμε πως το παιδάκι μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό τμήμα», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας για το συμβάν.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 12χρονο με την κατηγορία πως απείλησε τον γιο του αστυνομικού.

Ο πατέρας αστυνομικός του παιδιού ήταν παρών στην επιχείρηση και μιλώντας στον Alpha ανέφερε αρχικά: «Του είπε μόλις βγεις έξω θα σε περιμένω με τους φίλους μου να σε πλακώσω στο ξύλο. Εγώ ήμουν στην εργασία μου. Ενημέρωσα το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης όπου έστειλε περιπολικά μηχανές».

Όπως συμπλήρωσε στη συνέχεια ο αστυνομικός: «Απλά υπήρχε μια προϊστορία με αυτό το παιδί. Το παιδί συνελήφθη, εγώ υπέβαλλα μήνυση για απειλή για ξυλοδαρμό».

Όπως υποστήριξε ο αστυνομικός πατέρας του θύματος ο γιος του είχε πέσει θύμα μπούλινγκ από την αρχή της χρονιάς στο προηγούμενο σχολείο του και για το λόγο αυτό άλλαξε σχολείο. Μάλιστα το παιδί τότε είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού.

Ο ίδιος τότε όπως λέει δεν τήρησε τις νόμιμες διαδικασίες αλλά πήγε και έπιασε ένα από τα παιδιά για να του μιλήσει:

«Γύρισε στους γονείς του και τους είπε "εγώ τον πλησίασα και τον χτύπησα πάρα πολύ άσχημα" », σημείωσε ο αστυνομικός. Μάλιστα τότε για το συμβάν σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του αστυνομικού.

«Ο αξιωματικό υπηρεσίας μου είπε ότι έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας και μου είπε ότι θα κρατηθώ», εξήγησε μιλώντας στον Alpha ο πατέρας αστυνομικός.

Όταν ο διοικητής του ΑΤ και ο αξιωματικός υπηρεσίας τον ενημέρωσαν ότι πρέπει να κρατηθεί στο τμήμα εκείνος προχώρησε σε μηνύσεις εναντίον τους για παράβαση καθήκοντος, κατάχρηση εξουσίας και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Για το συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση σε βάρος του αστυνομικού ενώ με πολυσέλιδη επιστολή του στον υπουργό προστασίας του Πολίτη, στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και στον Αρχηγό της ΕΛΑΣ ζητά να ληφθούν μέτρα για το παιδί του που κινδυνεύει.

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Alpha

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