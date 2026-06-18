Πειραιάς: «Είναι φιλήσυχος, δεν είναι άνθρωπος του καβγά», λένε τα αδέρφια για τον 77χρονο

Σε βάρος του 77χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης

Newsbomb

Πειραιάς: «Είναι φιλήσυχος, δεν είναι άνθρωπος του καβγά», λένε τα αδέρφια για τον 77χρονο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 77χρονος συνελήφθη στον Πειραιά για επίθεση με τρίαινα σε δύο αδέλφια και αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
  • Τα αδέρφια του περιέγραψαν τον 77χρονο ως φιλήσυχο και μη επιθετικό άνθρωπο, παρά τη νευρικότητά του σε ορισμένες καταστάσεις.
  • Η επίθεση σχετίζεται με διαφορές για θέση πάρκινγκ σε γκαράζ που ανήκει στον 77χρονο, όπου προέκυπταν συνεχώς προβλήματα με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα.
  • Υπάρχει βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης και τις φωνές των θυμάτων που ζητούν βοήθεια.
  • Η τρίαινα που χρησιμοποιήθηκε ως όπλο στην επίθεση είναι συνήθως εργαλείο για ψαροντούφεκο και δεν είναι κοινό αντικείμενο για χρήση σε τέτοιες περιστάσεις.
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Για έναν «φιλήσυχο άνθρωπο» που «δεν ενοχλεί ποτέ» έκαναν λόγο τα αδέλφια του 77χρονου που συνελήφθη σήμερα Πέμπτη (18/6) στον Πειραιά γιατί επιτέθηκε με τρίαινα σε δύο αδέλφια στην περιοχή του Πειραιά για μία θέση πάρκινγκ. Σε βάρος του 77χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

«Ο αδελφός μου είναι ένας πολύ φιλήσυχος άνθρωπος. Δεν σας καταλαβαίνω. Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει πιο φιλήσυχος άνθρωπος. Εντάξει; Δεν έχω να σας πω πολλά. Δεν υπάρχει πιο ήσυχος άνθρωπος. Πάντα είχαν πρόβλημα με αυτό το γκαράζ. Το γκαράζ είναι δικό του», ανέφερε σε δήλωσή της η αδερφή του 77χρονου στο Mega.

O αδελφός του 77χρονου υποστήριξε πως ο ηλικιωμένος «δεν είναι του καβγά» ωστόσο παραδέχθηκε πως είναι νευρικός. «Πράγματι, είναι νευρικός άμα τον ενοχλήσει κανένας. Δεν ενοχλεί ποτέ. Αν τον ενοχλήσουν τον πιάνει μια… Και αυτόν μια νευρικότητα που δεν το ανέχεται», σημείωσε.

«Στο γκαράζ που το έχει ο αδερφός μου, μες στο βάθος βάζουν συνέχεια το αμάξι τους και πιάνουν κατά σειρά και βγαίνουν μέχρι έξω. Για να βγει ο αδερφός μου πρέπει να βγουν δύο-τρία αμάξια. Και του δημιουργούν συνέχεια προβλήματα. Του έκανα παράπονα του αδερφού μου “πώς τους επιτρέπεις να βάζουν μπροστά από εσένα τρία αμάξια κατά σειρά και έξω έχουν πιάσει ένα πάρκινγκ. Έβαλαν μία ταμπέλα”. Η τρίαινα είναι για ψαροντουφεκάδες. Τέτοιο πράγμα… Ούτε φαντάζομαι να είχε τέτοιο πράγμα ο αδερφός μου μέσα στο πορτμπαγκάζ», ανέφερε στη συνέχεια ο αδελφός του συλληφθέντα ηλικωμένου.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης

Η στιγμή της επίθεση του 77χρονου στα δύο αδέλφια καταγράφηκε από βίντεο.

Το βίντεο δείχνει τους δύο άνδρες να τρέχουν για να απομακρυνθούν από τον ηλικιωμένο, ενώ στο πλαίσιο ακούγονται έντονες φωνές που ζητούν να καλέσουν την αστυνομία.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο 77χρονος προσπάθησε να προκαλέσει τραυματισμούς στους δύο αδελφούς χρησιμοποιώντας ως όπλο μια τρίαινα.

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Η τρίαινα που χρησιμοποίησε ο 77χρονος για να επιτεθεί στα δύο αδέλφια

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