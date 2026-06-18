Πειραιάς: Η στιγμή της επίθεσης ηλικιωμένου με τρίαινα σε δύο αδέλφια για μια θέση πάρκινγκ

Snapshot Ένας 77χρονος επιτέθηκε με τρίαινα σε δύο αδέλφια στην οδό Μπιζανίου στον Πειραιά λόγω διαμάχης για θέση πάρκινγκ.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης και καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το Newswbomb.

Οι δύο άνδρες προσπάθησαν να απομακρυνθούν τρέχοντας ενώ ακούγονταν φωνές που ζητούσαν την επέμβαση της αστυνομίας.

Ο ηλικιωμένος φέρεται να επιχείρησε να τραυματίσει τους δύο αδελφούς με την τρίαινα. Snapshot powered by AI

Το Newsbomb φέρνει στο φως της δημοσιότητας βίντεο με τις στιγμές που διαδραματίστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Μπιζανίου του Πειραιά, όπου ένας 77χρονος καθώς φέρεται να επιτέθηκε με τρίαινα σε δύο αδέλφια λόγω διαμάχης για θέση πάρκινγκ.

Το βίντεο δείχνει τους δύο άνδρες να τρέχουν για να απομακρυνθούν από τον ηλικιωμένο, ενώ στο πλαίσιο ακούγονται έντονες φωνές που ζητούν να καλέσουν την αστυνομία.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο 77χρονος προσπάθησε να προκαλέσει τραυματισμούς στους δύο αδελφούς χρησιμοποιώντας ως όπλο μια τρίαινα.

Σε βάρος του 77χρονου που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης

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