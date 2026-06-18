Μαζαράκης: Θλίψη για τον θάνατο του «Εξαρχείων» - Το αντίο φίλων, πολιτικών και δημοσιογράφων

Snapshot Ο Ανδρέας Μαζαράκης ήταν δημοσιογράφος με σημαντική παρουσία στο ραδιόφωνο, γνωστός για την εκπομπή «Ο Εξαρχείων» στα Παραπολιτικά 90,1.

Ήταν πρόεδρος του ιστορικού Αστέρα Εξαρχείων και είχε ενεργό ρόλο στον αθλητικό χώρο.

Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο στις 12:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η απώλειά του προκάλεσε συγκίνηση σε πολιτικούς, δημοσιογράφους και φίλους, όπως ο Κώστας Μπακογιάννης, ο Παύλος Μαρινάκης και η Νίνα Κασιμάτη.

Ο Μαζαράκης είχε πλούσιο βιογραφικό, με σπουδές σε Οικονομικά, Νομική, υποκριτική και μουσική, ενώ υπήρξε ενεργός αντιδικτατορικός αγωνιστής και είχε εμπειρίες από διεθνή ταξίδια. Snapshot powered by AI

Ο θάνατος του Ανδρέα Μαζαράκη σκόρπισε θλίψη στο δημοσιογραφικό, τον αθλητικό αλλά και τον πολιτικό χώρο.

Η κηδεία του δημοσιογράφου θα τελεστεί το Σάββατο στις 12:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο Ανδρέας Μαζαράκης άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ραδιόφωνο, με την παρουσία του στον ΣΚΑΪ 100,4 να είναι αυτή που τον καθιέρωσε, ενώ η μετέπειτα εκπομπή του «Ο Εξαρχείων» στα Παραπολιτικά 90,1 αποτέλεσε για χρόνια σημείο αναφοράς για το πιστό κοινό του, συνδυάζοντας τον καυστικό πολιτικό σχολιασμό με προσωπικές ιστορίες.

Η μεγάλη του αγάπη για το ποδόσφαιρο τον οδήγησε στην ενεργό ενασχόληση με τον ιστορικό Αστέρα Εξαρχείων, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος.

Μεταξύ των ανθρώπων που τον αποχαιρέτησαν με αναρτήσεις τους στα social media είναι ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η βουλευτής Νίνα Κασιμάτη και ο πρώην πρωταθλητής του στίβου και εθνικός προπονητής Σπήλιος Ζαχαρόπουλος

Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη:

«Ο Ανδρέας Μαζαράκης δεν ήξερε να ζει αλλιώς, παρά μόνο με πάθος. Αγαπούσε χωρίς όρους, αγκάλιαζε αληθινά, γελούσε δυνατά, πάλευε για όσα πίστευε. Δεν έκανε εκπτώσεις, ούτε στις ιδέες του, ούτε στους ανθρώπους του.

Από το Μεταξουργείο και τους αγώνες ενάντια στη δικτατορία, μέχρι τα μικρόφωνα του ραδιοφώνου, τον Αστέρα Εξαρχείων και τη θρυλική Μαντολινάτα, έμεινε πάντα ο ίδιος: αυθεντικός, ανεξάρτητος, γενναιόδωρος.

Για πολλούς ήταν ο δημοσιογράφος, ο πρόεδρος, ο άνθρωπος της γειτονιάς. Για μένα ήταν πάνω απ’ όλα ο Ανδρέας. Ένας αγαπημένος φίλος που μου θύμιζε ότι η ζωή αξίζει μόνο όταν τη ζεις ολόκληρη.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Καλό ταξίδι, φίλε μου. Θα μας λείψεις»

Η ανάρτηση του Σπήλιου Ζαχαρόπουλου:

«Απέραντη θλίψη. Έφυγε σήμερα ένας Φίλος καρδιάς. Ενας Δημοσιογράφος. Ραδιοφωνικός παραγωγός. Αθλητικός παράγοντας και Μουσικός ερευνητης. Έφυγε ο Εξαρχείων. Ο εξ Απορρήτων. Έφυγε Όρθιος. Έφυγε ένας Χρήσιμος Έλληνας. Έφυγε ο Ανδρέας Μαζαράκης. Αιώνια η μνήμη του Λιγότερα»

Η ανάρτηση της Νίνας Κασιμάτη:

«Αντρίκο μου, Μπαμπα Στρουμφ μου, αν ήξερες πόσα μου παίρνεις φεύγοντας…

Η Στρουμφίτα σου. Ο Ανδρέας Μαζαράκης πέρασε σήμερα στην άλλη διάσταση».

Η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη:

«Έφυγε από κοντά μας ο Ανδρέας Μαζαράκης, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος που ξεχώριζε για την άποψη και το ήθος του. Θα λείψει πολύ στους δικούς του ανθρώπους, καθώς και σε όλον τον δημοσιογραφικό κόσμο. Ειλικρινή συλλυπητήρια»

Μαζαράκης: Σημείο αναφοράς στα ερτζιανά

Γεννημένος στο Μεταξουργείο κατά την περίοδο του Εμφυλίου, ο Ανδρέας Μαζαράκης μεγάλωσε και φοίτησε στα Εξάρχεια. Υπήρξε ένας άνθρωπος με ευρύτατη παιδεία και ανησυχίες, γεγονός που αποτυπώνεται στο πλούσιο βιογραφικό του.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ (1974) και στη συνέχεια έλαβε το πτυχίο του από τη Νομική Σχολή Αθηνών (1978).

Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του πορεία, σπούδασε υποκριτική στο Εθνικό Θέατρο και στη Σχολή Κωστή Μιχαηλίδη, ενώ παρακολούθησε μαθήματα φωνητικής και ακορντεόν στο Ωδείο Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ανέπτυξε έντονη αντιδικτατορική δράση, συμμετέχοντας ενεργά στο Φοιτητικό Κίνημα, γεγονός που οδήγησε σε επανειλημμένες συλλήψεις και στη βίαιη επιστράτευσή του το 1973. Μεταπολιτευτικά, ανέλαβε τη θέση του Προέδρου στην Επιτροπή Αποχουντοποίησης για τους καθηγητές των ανώτατων σχολών της Αθήνας.

Πριν τον κερδίσει οριστικά η δημοσιογραφία, εργάστηκε επί σειρά ετών στο διεθνές εμπόριο τροφίμων. Η επαγγελματική αυτή δραστηριότητα του έδωσε την ευκαιρία να ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο –από την Κούβα και την Ινδία μέχρι την Τεχεράνη– συλλέγοντας εμπειρίες και γνωρίζοντας διαφορετικές κουλτούρες, τις οποίες μετέπειτα μετέτρεπε σε συναρπαστικές ραδιοφωνικές αφηγήσεις.

Η χαρακτηριστική χροιά της φωνής του και ο αυθεντικός πολιτικός και κοινωνικός σχολιασμός μετέτρεψαν την εκπομπή του σε σημείο αναφοράς για τα ερτζιανά.

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