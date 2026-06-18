Snapshot Ο Ανδρέας Μαζαράκης ήταν γνωστός δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός στον σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Είχε σπουδές στην Οικονομική Σχολή της ΑΣΟΕΕ και τη Νομική Σχολή Αθηνών, καθώς και εκπαίδευση στην υποκριτική και μουσική.

Ενεργός στον αντιδικτατορικό αγώνα, υπέστη συλλήψεις και αναγκάστηκε σε επιστράτευση το 1973.

Πριν ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία, εργαζόταν στο διεθνές εμπόριο τροφίμων και ταξίδεψε σε πολλές χώρες.

Η φωνή του και ο κοινωνικοπολιτικός σχολιασμός του τον καθιέρωσαν ως σημαντική μορφή στα ραδιοφωνικά μέσα. Snapshot powered by AI

Πέθανε ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης.

Τα τελευταία χρόνια, η παρουσία του ήταν ταυτόσημη με τον σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», όπου κρατούσε συντροφιά στους ακροατές μέσα από τις δημοφιλείς εκπομπές «Τα ωραία του Ανδρέα» και «Ο Εξαρχείων», ενώ παράλληλα διατηρούσε την εβδομαδιαία στήλη «Εξ Απορρήτων» στην εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Η μεγάλη του αγάπη για το ποδόσφαιρο τον οδήγησε στην ενεργό ενασχόληση με τον ιστορικό Αστέρα Εξαρχείων, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος.

Γεννημένος στο Μεταξουργείο κατά την περίοδο του Εμφυλίου, ο Ανδρέας Μαζαράκης μεγάλωσε και φοίτησε στα Εξάρχεια. Υπήρξε ένας άνθρωπος με ευρύτατη παιδεία και ανησυχίες, γεγονός που αποτυπώνεται στο πλούσιο βιογραφικό του.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ (1974) και στη συνέχεια έλαβε το πτυχίο του από τη Νομική Σχολή Αθηνών (1978).

Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του πορεία, σπούδασε υποκριτική στο Εθνικό Θέατρο και στη Σχολή Κωστή Μιχαηλίδη, ενώ παρακολούθησε μαθήματα φωνητικής και ακορντεόν στο Ωδείο Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ανέπτυξε έντονη αντιδικτατορική δράση, συμμετέχοντας ενεργά στο Φοιτητικό Κίνημα, γεγονός που οδήγησε σε επανειλημμένες συλλήψεις και στη βίαιη επιστράτευσή του το 1973. Μεταπολιτευτικά, ανέλαβε τη θέση του Προέδρου στην Επιτροπή Αποχουντοποίησης για τους καθηγητές των ανώτατων σχολών της Αθήνας.

Πριν τον κερδίσει οριστικά η δημοσιογραφία, εργάστηκε επί σειρά ετών στο διεθνές εμπόριο τροφίμων. Η επαγγελματική αυτή δραστηριότητα του έδωσε την ευκαιρία να ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο –από την Κούβα και την Ινδία μέχρι την Τεχεράνη– συλλέγοντας εμπειρίες και γνωρίζοντας διαφορετικές κουλτούρες, τις οποίες μετέπειτα μετέτρεπε σε συναρπαστικές ραδιοφωνικές αφηγήσεις.

Η χαρακτηριστική χροιά της φωνής του και ο αυθεντικός πολιτικός και κοινωνικός σχολιασμός μετέτρεψαν την εκπομπή του σε σημείο αναφοράς για τα ερτζιανά.

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