Σωτήρης Τσόγκας: Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός και σύζυγος της Μαίρης Ραζή

Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Σωτήρης Τσόγκας: Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός και σύζυγος της Μαίρης Ραζή

Ο Σωτήρης Τσόγκας και η Μαίρη Ραζή

Θέατρο Πρόβα
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  • Ο ηθοποιός Σωτήρης Τσόγκας, σύζυγος της Μαίρης Ραζή, πέθανε ξαφνικά, όπως ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας.
  • Ο Τσόγκας ήταν ιδρυτικό μέλος των θεάτρων Οδού Ερμού και ΠΡΟΒΑ και πρωταγωνίστησε σε 45 παραστάσεις.
  • Σκηνοθέτησε 50 έργα και δίδαξε σε πολλές δραματικές σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα από το 1987.
  • Έλαβε σημαντικά βραβεία για τη σκηνοθεσία, την υποκριτική και τη διδασκαλία, καθώς και τιμητικές διακρίσεις για την πολιτιστική του προσφορά.
  • Ήταν ενεργό μέλος θεατρικών οργανώσεων και συνέβαλε σημαντικά στην καλλιτεχνική κοινότητα και στην εκπαίδευση νέων ηθοποιών.
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Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός Σωτήρης Τσόγκας, σύζυγος της επίσης ηθοποιού Μαίρης Ραζή. Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Όπως αναφέρει: «Είμαστε συγκλονισμένοι από το θλιβερό νέο που χτύπησε τη θεατρική μας οικογένεια. Εντελώς ξαφνικά έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Σωτήρης Τσόγκας ο σπουδαίος θεατράνθρωπος, ο σύζυγος της λατρεμένης μας φίλης Μαίρης Ραζή που μαζί δημιούργησαν τα τελευταία 30 χρόνια αρχικά το θέατρο της οδού Ερμού και μετά το ιστορικό πια θέατρο ΠΡΟΒΑ με τις τόσες επιτυχίες.

Με τον Σωτήρη πρωτογνωριστήκαμε στους θρυλικούς ΙΕΡΟΣΥΛΟΥΣ το σήριαλ που άφησε εποχή το 81. Άνθρωπος πράος, εργασιομανής, τελειομανής, εργάτης του θεάτρου με αγάπη για τους νέους κι αυτό το έδειχνε καθημερινά μαζί με τη Μαίρη στη Δραματική Σχολή που δημιούργησαν. Κουράγιο στη Μαίρη και την κόρη τους την αγαπημένη ηθοποιό και φίλη μας Κοραλία Τσογκα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Σωτήρη».

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Ποιος ήταν ο Σωτήρης Τσόγκας

Αποφοίτησε από την Deutsche Schule Athen – Doerpfeld Gymnasium και από την Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών. Θεατρικά Σεμινάρια στο Tuebingen.

Μέλος του Δ.Σ του Κ.Θ.Β.Ε. , του Σ.Ε.Η και της Ε.Ε.Σ. Ιδρυτικό μέλος του Θεάτρου Οδού Ερμού-Πρόβα, της Πειραματικής Σκηνής «ΟΙ ΜΥΣΤΕΣ» και του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΑΓΧΟΥΣ «η ευ-θυμία».

Ως ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε 45 παραστάσεις. Συμμετείχε από το 1972 (με ειδική άδεια) στους θιάσους: Mυράτ - Ζουμπουλάκη (Θέατρο Αθηνών), όπου ερμήνευσε βασικούς ρόλους σε δεκάδες έργα του κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου (72 ως '82), καθώς και σε Τραγωδίες : «Αντιγόνη» Σοφοκλέους και «Εκάβη» Ευριπίδου στο Ηρώδειο και σε άλλα αρχαία Θέατρα ,της Άννας Φόνσου (Θέατρο Ορβο), Χρήστου Πολίτη - Αντύπα (Απλό Θέατρο), Δημήτρη Ιωακειμίδη (Πολύτεχνο), σε άλλους αθηναϊκούς θιάσους και στο Θέατρο «Πρόβα». Στα τέλη της δεκαετίας του 70 παρουσίασε μαζί με τον μακαριστό δάσκαλό του Δημήτρη Μυράτ από σκηνής του Θεάτρου Αθηνών, το «Συμπόσιο» του Πλάτωνος και το «Κατά Μάρκον» Ευαγγέλιο στη Δημοτική, σε παγκόσμιες πρώτες.

Σκηνοθέτησε συνολικά 50 έργα, κλασσικά και σύγχρονα ,ελληνικά και ξένα σε περιφερειακά θεατρικά σχήματα και στο Θέατρο «Πρόβα», όλα τα έργα από το 1993 έως το 2019.

Ως καθηγητής δίδαξε από το 1987: Σε σεμινάρια του ΥΠΠΟΑ, στο Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Αθηνών, στις σχολές «Antenna», «Star» , «Η Πρόβα» ,«ΙΕΚ ΔΟΜΗ», «Ελληνοαμερικανική Ένωση», Πανεπιστήμιο "ΛΟΜΟΝΟΣΩΦ" της Μόσχας ,στο ΑΠΘ και στις αγροτικές φυλακές Τίρυνθας.

Βραβεία: «Α’ Βραβείο Ανδρικού Ρόλου», «Βραβείο σκηνοθεσίας» από το3ο Διεθνές Φεστιβάλ Διαβαλκανικού Θεάτρου, «Α' Πανελλήνιο Βραβείο Ποιήσεως» της Ε.Ν.Ε.Λ. «Α’ Βραβείο Διδασκαλίας» στο Διεθνές Φεστιβάλ Δραματικών Σχολών "ΥΠΕΡΙΩΝ". Χρυσό Μετάλλιο του Μ. Αλεξάνδρου από τον Διεθνή Πολιτιστικό Οργανισμό «Το Καφενείο των Ιδεών».

Το 2021 του απονεμήθηκε βραβείο για την πολιτιστική προσφορά του από την «Ακαδημία των Τεχνών».

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